Wann finden die Spiele statt?

March Madness Final Four: Das müssen Sie wissen

Die Spiele finden am Samstagabend in "The Big Easy" im Caesars Superdome statt:

Villanova Wildcats vs. Kansas Jayhawks um 18:09 Uhr ET

North Carolina Tar Heels vs. Duke Blue Devils um 20:49 Uhr ET.

Die Sieger der beiden Partien treffen am Montag, den 4. April um 21.20 Uhr ET, im Titelspiel aufeinander.

Was gibt es zu beachten?

Von den beiden Spielen ist das zweite Spiel eine der berühmtesten Rivalitäten im Sport und, wie zu erwarten, das Spiel, über das alle reden. Bemerkenswerterweise ist das Halbfinale am Samstag zwischen Carolina und Duke, zwei Universitäten aus dem gleichen Bundesstaat, das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams im NCAA-Turnier der Männer. Das Spiel wird, gelinde gesagt, eine sentimentale Angelegenheit. Mike Krzyzewski, der legendäre Trainer von Duke, hat Duke 13 Mal ins Final Four geführt und fünf nationale Meisterschaften gewonnen. Mit dieser Saison - seiner letzten vor dem Rücktritt - hat er den Rekord für die meisten Final-Four-Teilnahmen in der Geschichte der NCAA aufgestellt . Duke steht unter Druck, wenn es am Samstagabend gewinnen und Coach K den letzten Sieg seiner Karriere sichern will.

Bei all dem Gerede um das zweite Halbfinale wäre es verständlich, wenn sich sowohl die Spieler von Villanova als auch die von Kansas unterschätzt fühlten. Doch dieses Spiel könnte sich wie ein Rückspiel anfühlen - zumindest für die Fans. Die beiden Teams trafen vor vier Jahren im Final Four aufeinander, als die Wildcats die Jayhawks mit 95:79 überrollten.

Wie kann man das Spiel sehen?

Laut Ticketmaster kosten Tickets für die Final Four-Veranstaltungen in New Orleans zwischen 195 und 1.000 Dollar.

Aber wenn Sie es nicht nach Louisiana schaffen, machen Sie sich keine Sorgen: Die restlichen Spiele der Männer werden auf TBS übertragen. Sie können die Spiele über die offizielle March Madness-Website oder die NCAA March Madness Live-App streamen .

Quelle: edition.cnn.com