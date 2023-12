Hildburghausen - Mann fischte aus Huela-Nebenfluss

Rettungskräfte haben in den frühen Morgenstunden des Freitagmorgens eine verstorbene Person aus einem Nebenfluss der Wera im Hildeburghausener Stadtteil Hasselreath gerettet. Ein Sprecher der Einsatzzentrale Thüringen sagte, die Ursache für den Sturz des Mannes in den Fluss sei noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: www.stern.de