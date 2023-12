Pilotengewerkschaft - Lufthansa-Tochter Discover warnt vor Streik am Samstag

Pilotengewerkschaft Die Cockpit Association (VC) hat ihre Mitglieder zu einem Warnstreik gegen die Lufthansa-Tochter Discover aufgerufen. Wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte, werden am Samstag alle abfliegenden Flüge der Airbus A320- und A330-Flotte von 8.00 bis 13.00 Uhr streiken. Grund ist ein Stillstand in den Verhandlungen über den ersten Tarifvertrag der jungen Tochtergesellschaft.

Die VC erklärte am Vortag, dass der Arbeitgeber und die Gewerkschaft nun auf dem besten Weg seien, zumindest eine teilweise Einigung zu erzielen. Allerdings hätten die Arbeitgeber bis zuletzt „auf Verzögerungstaktiken zurückgegriffen, Zugeständnisse zurückgezogen und gleichzeitig neue Bedingungen für die Zolltarifeinstufung gefordert“, kritisierte der Vietnam Investment Council. Sie müssen Ihrer Cockpit-Crew sichere Rahmenbedingungen bieten.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de