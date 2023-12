Der Bundesbund für Umwelt und Naturschutz (BUND) will mit rechtlichen Schritten den Abschuss von Gloria, dem sogenannten Problemwolf, verhindern. Der Landesverband habe deshalb am Donnerstag beim Verwaltungsgericht Düsseldorf Klage gegen den Kreis Wesel eingereicht, hieß es in einer...