Glücksspiele - Lottospieler aus Sachsen gewinnt rund 1,7 Millionen Euro

Kurz vor Weihnachten gewann ein Lottospieler aus der Bergregion Sächsische Schweiz-Osteraure fast 1,7 Millionen Euro. Er hat seinen Systemschein für die Ziehung am Mittwoch abgegeben, wie die Sächsische Lotterie am Donnerstag mitteilte. Der Spieler kreuzte 9 Zahlen in der Spalte „Systemwetten“ an und setzte durch Kombination der ausgewählten Zahlen 84 Tipps. Bereits zum sechsten Mal hat Sachsen in diesem Jahr einen Millionenpreis gewonnen.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de