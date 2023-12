Look der Woche: Ein Olsen-Zwilling in Farbe!

Heutzutage ist die Garderobe der Zwillinge subtiler - aber nicht weniger einflussreich. Die preisgekrönten Modedesigner (die 2006 das Luxuslabel The Row gründeten) haben sich der inoffiziellen schwarzen Uniform ihrer Branche verschrieben und machen gelegentlich eine Ausnahme für braun, weiß, marineblau oder grau. Bis jetzt.

Anfang dieser Woche wurde Mary-Kate in einem Look gesichtet, der wahrhaft technicolor war: ein feuerroter Trenchcoat, ein gold-roter Paisley-Schal und ein Paar goldene Metallic-Slipper.

Das ist eine deutliche Abkehr von der monochromen Garderobe der Schwestern. Je nachdem, wen man fragt, sind ihre schwarzen, weiten Mäntel und die dicken Schals eine idiotensichere Formel für ein elegantes, müheloses Outfit - oder die Quelle von Witzen. "Das ist kein Kleid, sondern eine Heizdecke", sagte die Schauspielerin Zooey Deschanel, die Mary-Kate in einem Saturday Night Live-Sketch 2014 verkörperte. "Ich friere, die ganze Zeit. Aber ich habe sie im Müll gefunden."

Viele haben über die Gründe für ihren dramatischen Stilwandel spekuliert. Nach einer Kindheit im Rampenlicht, in der sie immer die gleichen Outfits in wechselnden Farben trugen, wollen sie nun wieder selbst bestimmen, indem sie Komfort und Unnahbarkeit in den Vordergrund stellen?

Aber warum ganz in Schwarz? Vielleicht war es eine Rebranding-Taktik, die ihrem Wechsel von Kinderschauspielern zu jungen Designern Autorität verlieh. "Schwarz ist bescheiden und arrogant zugleich", soll der japanische Designer Yohij Yamamoto einmal gesagt haben. "Schwarz ist faul und einfach - aber geheimnisvoll. Es gibt viele Geheimnisse, die die notorisch privaten Olsen-Zwillinge umgeben.

Die gleiche Unnahbarkeit ist auch der Kern von The Row, das sich durch fachkundige Schneiderei und hochwertige Stoffe eine treue Fangemeinde aufgebaut hat. Auf der Instagram-Seite der Marke gibt es keine Prominenten, die für die Marke werben (sie ist hauptsächlich mit Moodboard-Bildern, Laufstegfotos und dem einen oder anderen Magazin-Editorial bevölkert), obwohl Trägerinnen wie Kendall Jenner und Zoe Kravitz ihre Unterstützung gerne auf ihren eigenen Social-Media-Konten bekannt geben.

Mary-Kates auffällige goldene Loafers (und der Rest ihres feurigen Looks) scheinen dem Markenzeichen und Ethos von The Row zu widersprechen. Für einige Modefans könnte dies ein Zeichen für einen Richtungswechsel sein. Oder bedeutet es, dass sie es wirklich geschafft haben? Mit fünf CFDA-Awards in der Tasche, einem Platz auf dem Programm der Pariser Modewoche und Kritikern, die ihnen zu Füßen liegen, sind die Olsen-Zwillinge, oder zumindest Mary-Kate, vielleicht froh, ihren Griff zu lockern.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com