Lonely Planet's Top-Reiseziele für das Jahr 2024

Das Reiseverlagsimperium wird in diesem Jahr 50 Jahre alt und seine " Best in Travel 2024 "-Liste umfasst fünf Kategorien: Top-Länder, -Regionen, -Städte, nachhaltige Reiseziele und preisgünstige Orte.

Die Nummer 1 ist die Mongolei, die von Lonely Planet wegen ihrer "weiten Landschaften, abenteuerlichen Aktivitäten und ihrer unverwechselbaren kulinarischen und musikalischen Kultur" ausgewählt wurde. Die Mongolei ist das am dünnsten besiedelte Land der Welt, und die mongolische Regierung ist bereit, es ein wenig aufzufüllen. In diesem Jahr erklärte sie die Jahre 2023 bis 2025 zu den "Jahren, in denen man die Mongolei besuchen sollte", erleichterte die Einreisebedingungen für internationale Reisende und verbesserte die Infrastruktur, nicht zuletzt durch einen neuen Flughafen im Wert von 650 Millionen Dollar.

Zu den anderen Ländern, die es in die Top 10 geschafft haben, gehören beliebte Länder wie Mexiko, Kroatien und St. Lucia, aber auch weniger besuchte Orte wie Benin und Usbekistan.

Städte als Reiseziele

Die Top-Stadt auf der Lonely Planet-Liste ist Nairobi, die kenianische Hauptstadt, die der Reisegigant für ihren "einzigartigen Rhythmus, die beeindruckende Auswahl an lokal inspirierten Restaurants und die ständige Rotation von Kunst- und Kulturveranstaltungen" liebt. Wir lieben sie auch wegen des Nairobi-Nationalparks, der nur eine kurze Autofahrt vom zentralen Geschäftsviertel der Stadt entfernt liegt und in dem man mehr als 400 Tierarten beobachten kann, die durch die offenen Grasebenen streifen, während die Wolkenkratzer in der Skyline glitzern.

Paris, Austragungsort der Olympischen Sommerspiele und Paralympics 2024, steht ebenfalls auf der Liste, ebenso wie Prag, eine weitere europäische Hauptstadt, der die Touristenmassen nicht fremd sind. Laut Lonely Planet hat die tschechische Hauptstadt durch die Sperrung von Covid-19 den "Reset-Knopf" gedrückt und "langsamen Tourismus und Attraktionen außerhalb des Stadtzentrums" gefördert.

Nachhaltigkeit

Das nachhaltigste Reiseziel für 2024 ist Spanien, weil das Land sich bemüht, erneuerbare Energien auszubauen, Reisen außerhalb der Saison zu fördern und den Tourismus in aufstrebende Ziele wie die Hafenstadt Valencia zu bringen, wodurch der Druck auf Hotspots wie Barcelona abnimmt.

Die "wilde Schönheit" Südafrikas wird ebenfalls gewürdigt. Lonely Planet empfiehlt Besuchern, die "beeindruckende Anzahl von Ökolodges" zu besuchen, die sich für den Schutz der Artenvielfalt der Erde einsetzen. Wir lieben auch Babanango, Südafrikas großen neuen Wildpark, der die Region KwaZulu Natal in ein Wunderland der Tierwelt verwandelt.

Schonend für den Kontostand

Die Kategorie mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis wird in diesen Zeiten des knappen Geldbeutels für viele von besonderem Interesse sein. Der unterschätzte Mittlere Westen der USA ist hier der Top-Tipp: In Städten wie Chicago, Milwaukee und Detroit "finden Sie alte Lagerhäuser, die in Kunststudios umgewandelt wurden, neue Öko-Design-Hotels und viele Restaurants mit Michelin-Sternen", so Lonely Planet.

Der Verlag empfiehlt auch Algerien als eine wenig erforschte Ecke Nordafrikas. Lonely Planet weist darauf hin, dass das Land nur drei Flugstunden oder weniger von einem Großteil Europas entfernt ist und dass Besucher dort "gut erhaltene römische Stätten und schöne historische Städte" sowie "ein erschwingliches Erlebnis ohne Menschenmassen" finden.

Regionale Reiseziele

Wenn es um regionale Reiseziele geht, ist die bevorstehende Trans-Dinarica-Radroute durch den Westbalkan laut Lonely Planet eine der ersten Wahl. Die 3.364 Kilometer lange Strecke, die im nächsten Jahr eröffnet wird, führt durch Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Albanien, Nordmazedonien, den Kosovo und Serbien und lässt dabei Gebirgszüge und das Adriatische Meer hinter sich.

Donegal, Irlands nordwestlichste Grafschaft, hat die längste Küstenlinie des Landes und mehr als 100 Strände - und die Chancen stehen gut, dass ein Besucher einen ganz für sich allein hat. Lonely Planet schreibt: "Hier finden Sie die höchsten Meeresklippen Europas und kilometerlange, unberührte Küstenwanderwege."

Lonely Planet's Best in Travel 2024

Länder

Mongolei

Indien

Marokko

Chile

Benin

Mexiko

Usbekistan

Pakistan

Kroatien

St. Lucia

Regionen

Trans-Dinarica-Radroute des Westbalkans

Kangaroo Island, Südaustralien

Donegal, Irland

País Vasco, Spanien

Südthailand

Swahili-Küste, Tansania

Montana, USA

Saalfelden Leogang, Österreich

Städte

Nairobia, Kenia

Paris, Frankreich

Montreal, Kanada

Mostar, Bosnien und Herzegowina

Philadelphia, Pennsylvania

Manaus, Brasilien

Jakarta, Indonesien

Prag, Tschechische Republik

Izmir, Türkei

Kansas City, Missouri

Nachhaltig

Spanien

Patagonien, Argentinien und Chile

Grönland

Wanderwege in Wales

Der Portugiesische Weg / Caminho Português de Santiago

Palau

Hokkaido, Japan

Ecuador

Baltische Wanderwege in Estland, Lettland und Litauen

Öko-Lodges in Südafrika

Wert

Der Mittlere Westen, USA

Polen

Nicaragua

Donau-Limes, Bulgarien

Normandie, Frankreich

Ägypten

Ikaria, Griechenland

Algerien

Südliche Seen und Zentral-Otago, Neuseeland

Nachtzüge, Europa

