Lass es wachsen: Die "Januhairy"-Bewegung will, dass wir unsere Körperbehaarung akzeptieren

In den letzten sechs Jahren wurde dieser Zeitraum jedoch auch von "Januhairy" geprägt, einer Initiative, die Frauen dazu auffordert, ihren Rasierer einen Monat lang wegzulegen. Trotz des Namens ist die Botschaft ein Evergreen. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Kampagne, der über 40.000 Follower hat, werden das ganze Jahr über Bilder von Frauen gepostet, die ihre Körperbehaarung feiern, um sie zu normalisieren.

"Januhairy ist befreiend, weil es dich dazu bringt, darüber nachzudenken, wie du deinen Körper behandelst und warum", sagte Januhairy-Gründerin Laura Jackson 2021 der britischen Zeitung Metro und fügte hinzu: "Vielleicht sind wir bald an einem Punkt, an dem die Menschen in Bezug auf ihre Körperbehaarung einfach tun können, was sie wollen, und wir müssen nicht einmal mehr darüber reden. Das wäre schon etwas."

Es gibt zwar Belege dafür, dass schon die alten Ägypter, die Römer und die Europäer der Renaissance die Haarentfernung praktizierten, aber der Status quo für Frauen im Westen - nämlich dass haarlose Achselhöhlen, Beine, Bikinizonen und Oberlippen gesellschaftlich akzeptabler sind - entstand, nachdem die Männer des Ersten Weltkriegs mit Einwegrasierern nach Hause zurückkehrten, mit denen die Frauen dann experimentierten.

Auch die Mode änderte sich: Kleidungsstücke, die mehr Haut zeigten, kamen in Mode - ärmellose Oberteile, die die Achselhöhlen freilegten, und höhere Saumabschlüsse, die mehr von den Beinen der Trägerin zeigten. Der Rasiererhersteller Gillette erkannte die Gelegenheit und brachte 1915 die "Milady Decolette" auf den Markt. In verschiedenen Werbespots aus dieser Zeit wird es als die Lösung für die "gepflegte" Frau für "ein peinliches persönliches Problem" angepriesen.

"Es war eine sehr bewusste Entscheidung (von Gillette), ihren Markt aggressiv auf Frauen auszuweiten", sagte Breanne Fahs, Professorin für Frauen- und Geschlechterstudien an der Arizona State University, in einem Telefoninterview mit CNN.

Dieses Marketing fiel mit dem Aufkommen der Modefotografie in Zeitschriften zusammen, wodurch sich die Bilder der neuen Schönheitsstandards wie ein Lauffeuer verbreiteten. Ein Jahrhundert später ist die weibliche Körperbehaarung für viele immer noch ein Tabu - selbst in Gesellschaften, die die Vorteile von allem, was anderswo "natürlich" ist, von Kosmetika bis hin zu Lebensmitteln, feiern.

Eine starke Norm

Im Jahr 2021 fand eine Studie des Marktforschungsunternehmens YouGov heraus, dass 59 % der Briten weibliche Achselhaare für "unattraktiv" halten, wobei Männer und Frauen mit 57 % bzw. 61 % weitgehend die gleiche Meinung vertreten. Die Untersuchung ergab aber auch, dass die Einstellung von der jeweiligen Generation abhängt: Jüngere Menschen finden weibliche Körper- oder Gesichtsbehaarung seltener unattraktiv, und vor allem jüngere Frauen akzeptieren weibliche Körperbehaarung eher.

Sicherlich ist Körperbehaarung in der Öffentlichkeit zunehmend sichtbar: Der Hashtag #bodyhairpositivity wurde auf TikTok über 214 Millionen Mal aufgerufen, die Rasierermarke Billie zeigt Körperhaare auf ihren Modellen, und für alle, die ihre Scham- oder Achselhaare aufweichen wollen, gibt es ein Schönheitsprodukt namens Fur Oil.

Das Gesamtbild erzählt jedoch eine weniger progressive Geschichte.

"Die Befolgungsrate bei der Körperhaarentfernung ist erschütternd hoch", sagt Fahs, der Untersuchungen zitiert, wonach zwischen 92 und 99 Prozent der Frauen in den USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland und in weiten Teilen Westeuropas regelmäßig ihre Bein- und Achselhaare entfernen. "Das ist wirklich schockierend für eine Norm, die keinen gesundheitlichen Nutzen hat: Wir können nicht erreichen, dass das Anlegen des Sicherheitsgurts oder das Zähneputzen in diesem Maße eingehalten werden. Es ist erstaunlich, wie mächtig diese Norm ist."

Obwohl Körperhaar-Aktivismus sichtbarer wird und Initiativen wie Januhairy an Zugkraft gewinnen, sagte Fahs, dass "wir zwar glauben wollen, dass die Menschen mehr rebellieren, als es tatsächlich der Fall ist... aber wir sehen keine Daten, die belegen, dass (eine Zunahme der weiblichen Körperbehaarung) ein weit verbreiteter Trend ist, und fügte hinzu, dass die Schamhaarentfernung "nur zunimmt".

Stellen Sie Ihre Schönheitsideale in Frage

Roxanne Felig, 27, aus Tampa, Florida, die einen Doktortitel in Sozialpsychologie anstrebt, postet regelmäßig in den sozialen Medien über ihre Entscheidung, sich die Körperbehaarung wachsen zu lassen, und ist auf dem Instagram-Konto Januhairy zu sehen. Es ist eine persönliche Entscheidung, die viel Kritik von Fremden auf sich zieht, besonders im Internet.

"Oft kommt es von Frauen, die so widersprüchlich erscheinen", sagte sie CNN per Telefon. "Es wird richtig aggressiv. Ich habe Leute, die Kotz-Emojis hinterlassen und sagen, ich sei ekelhaft."

Diese Reaktionen spiegeln die Erfahrungen von Esther Calixte-Bea, 27, einer Künstlerin aus Montreal, wider, die ebenfalls auf dem Instagram-Account Januhairy zu sehen ist und ihre kreative Praxis nutzt, um ihren Körper zu dokumentieren, komplett mit den Brusthaaren, die sie jahrelang entfernt hat, obwohl sie ihr Schmerzen, Irritationen und sogar Infektionen verursachten.

"Es gibt hasserfüllte - manchmal rassistische - Kommentare, aber es gibt nie etwas Neues, es ist sehr repetitiv; die Leute setzen immer Affen- oder Gorilla-Emoji", sagte Calixte-Bea, die auch auf dem Januhairy-Instagram-Account zu sehen ist. "Am Anfang war ich beleidigt, aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt."

Am brutalsten war die Reaktion persönlich: "Das Schlimmste, was ich je erlebt habe, waren zwei Männer, die mich gefilmt haben."

Weibliche Körperbehaarung wird auch rassifiziert. In der Geschichte gibt es unzählige Beispiele dafür, dass Kolonialmächte die Haarentfernung als Mittel der Kontrolle oder Bestrafung durchsetzten, und Charles Darwins Hinweis (in seinem Buch "Descent of Man" von 1871) , dass übermäßige Körperbehaarung primitiv sei, gab Anlass zu beunruhigenden Erzählungen über Anstand und Hygiene.

"Farbige Frauen haben oft eine viel dunklere Körperbehaarung", sagt Professor Fahs. "Es hat andere Auswirkungen, wenn man hellblondes Haar hat als wenn man dunkleres, gröberes Haar hat".

Wenn man all dies bedenkt, ist es leicht zu verstehen, dass der Einsatz, sich die Haare wachsen zu lassen, für farbige Frauen höher sein kann.

"Die Beurteilung von außen kann sich sehr beängstigend anfühlen, aber um etwas zu normalisieren, müssen es mehr Menschen sehen", so Calixte-Bea. "Ich kann nicht einfach sagen: 'Ich möchte Körperbehaarung normalisieren', aber meine Körperbehaarung (nicht) zeigen."

Auch die Stelle, an der die Körperbehaarung sitzt, wird unterschiedlich akzeptiert.

"Achselhaare werden nach wie vor als am ekelhaftesten oder am schwersten zu tolerieren bezeichnet", sagt Professor Fahs und weist darauf hin, dass sie über eine Fülle von kontroversen Themen geschrieben hat, aber Achselhaare sind dasjenige, das "die Leute wirklich wütend macht, weil es als eine größere Verletzung der Geschlechterregeln und der traditionellen Weiblichkeit wahrgenommen wird als Beinhaare".

Jetzt, wo der Januar vor der Tür steht, weiß Felig zu schätzen, wie schwierig es ist, sich die Körperhaare wachsen zu lassen: "Es ist kompliziert, denn der Vorteil des Rasierens ist, dass man nicht von den Leuten belästigt wird".

Sie rät dazu, sich Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, warum wir die Entscheidungen treffen, die wir treffen - etwas, das sowohl Fahs als auch Calixte-Bea bestätigen.

"So viele Frauen haben ihren Körper nie so gesehen, wie er eigentlich aussehen sollte", sagt Calixte-Bea. "Wenn man seinem Körperhaar erlaubt, auszuwachsen, kann man seine Vorstellungen von Schönheit hinterfragen und herausfinden, wie man sich wirklich in seinem Körper fühlt.

Quelle: edition.cnn.com