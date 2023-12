Forschung - Land stärkt Zusammenarbeit zwischen Niedersachsen und Israel

Das Land gibt Millionen von Dollar aus, um die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Forschungseinrichtungen in Israel und Niedersachsen zu stärken. Neun Projekte erhalten eine Förderung von insgesamt knapp 2,7 Millionen Euro und werden gemeinsam von Wissenschaftlern niedersächsischer und israelischer Universitäten durchgeführt, teilte das hannoversche Wissenschaftsministerium am Donnerstag mit.

„Heute macht der Plan deutlicher denn je, dass wir an der Seite unserer Partner in Israel stehen“, heißt es in der Erklärung. Gerade in der aktuellen Situation ist die Stärkung der Zusammenarbeit, insbesondere zwischen jungen Wissenschaftlern beider Länder, sehr wichtig, um die Innovationskraft beider Länder auszubauen.

Seit 1977 fördert eine gemeinsame Initiative des Ministeriums und der VolkswagenStiftung den wissenschaftlichen Austausch zwischen Universitäten und Forschungseinrichtungen in Niedersachsen und Israel.

Quelle: www.stern.de