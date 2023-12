Arbeitsalltag - Künstliche Intelligenz hält Einzug in die Reisebranche

Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) gewinnt im Rheinland-Pfalz-Tourismus immer mehr an Bedeutung. „Anwendungen künstlicher Intelligenz halten Einzug in unsere tägliche Arbeit“, sagte Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Künstliche Intelligenz wird auch in der Reisebranche ein wichtiges Thema werden.“

Potenzial sieht Zindler derzeit vor allem im internationalen Marketing in der Übersetzungsbranche. Dabei geht es um die Beschreibung des Unternehmens und der Bewerbung in einer für Rheinland-Pfalz relevanten Sprache. Neben Englisch sind in den Niederlanden und Belgien auch Französisch und Flämisch verfügbar.

„Dies geschieht zunehmend durch automatisierte Prozesse“, berichtet Zindler. Auf diese Weise ist es nicht mehr erforderlich, diese Aufgaben gezielt einem Übersetzungsbüro zu übertragen.

Künstliche Intelligenz bezieht sich im Allgemeinen auf auf maschinellem Lernen basierende Anwendungen, bei denen Software große Datenmengen durchsucht, um Übereinstimmungen vorzunehmen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Anfang Dezember einigte sich die EU nach zähen Verhandlungen darauf, strengere Regeln für künstliche Intelligenz festzulegen.

