Krönung des thailändischen Königs: Pantoffeln, ein Regenschirm und die heiligen königlichen Insignien

Die aufwändigen Gegenstände, die Teil der "königlichen Insignien" sind, werden eine entscheidende zeremonielle Rolle spielen, wenn König Maha Vajiralongkorn mehr als zwei Jahre nach dem Tod seines Vaters formell den Thron besteigt.

Obwohl sich die Monarchie des Landes bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, wurden viele der heutigen Krönungsriten während der Herrschaft von Rama I. eingeführt, der 1782 die Chakra-Dynastie - die heutige Ära - begründete. Aus dieser Zeit stammt auch eine Sammlung von heiligen Gegenständen, die dem neuen König überreicht werden sollen.

Nachdem der neue König mit Weihwasser "gereinigt" wurde, das aus Bangkok und jeder der 76 thailändischen Provinzen zusammengetragen wurde, werden ihm die königlichen Gegenstände im Hauptthronsaal des Großen Palastes überreicht, einem opulenten Komplex am Ufer des Chao Phraya-Flusses.

"Diese königliche Zeremonie ist seit mehreren hundert Jahren überliefert, und wir haben uns größtenteils an ihre ursprüngliche Form gehalten", sagte der königliche Historiker Mom Rajawongse Suriyavudh Sukhasvasti am Telefon.

"In Aufzeichnungen aus der Sukhothai-Ära (1238-1428) wird die Übergabe der königlichen Insignien (an den neuen König) erwähnt, genau wie in der heutigen Zeit."

Die Krone und der Schirm

Unter den heiligen Gegenständen ist eines ein besonders verbreitetes Symbol unter den Monarchien der Welt: eine goldene Krone, die mit Diamanten und Edelsteinen besetzt ist.

Die offiziell als Siegeskrone bezeichnete, 7,3 Kilogramm schwere Kopfbedeckung ist mehr als siebenmal so schwer wie die kaiserliche Staatskrone von Königin Elisabeth II. und hat eine mehrstufige, konische Form, wie sie auch von anderen Königsfamilien in Südostasien verwendet wird.

Das Stück stammt aus dem 18. Jahrhundert, obwohl einer der Vorfahren von König Vajiralongkorn, Rama IV, der Thailand von 1851 bis 1868 regierte, später einen riesigen indischen Diamanten an der 26 Zentimeter hohen Spitze anbrachte. Er überwachte auch die Hinzufügung von zwei verzierten Klappen, die über den Ohren des Monarchen hängen, so Suriyavudh, der selbst ein Urenkel von Rama IV. ist.

In früheren Generationen wurde die Krone nie getragen, sondern bei der Krönung neben den König gelegt. Doch durch den Kontakt mit den europäischen Königshäusern hat sich die Rolle - und die symbolische Bedeutung - der Krone allmählich verändert.

Seit der Krönung von König Rama IV. im Jahr 1851 wird die Krone von den Monarchen während der Zeremonie getragen (auch wenn sie dies nie wieder tun). Am Samstag wird König Vajiralongkorn die Siegeskrone vom obersten Brahmanen, einer führenden religiösen Persönlichkeit, die die Krönungsriten überwacht, überreicht - allerdings wird von ihm erwartet, dass er sich die Krone selbst aufs Haupt setzt.

Anders als in einigen europäischen Monarchien stellt die Krönung jedoch nicht den endgültigen Höhepunkt des Rituals dar.

Tatsächlich gilt die Krönung erst dann als abgeschlossen, wenn dem neuen König der königliche neunstufige Schirm überreicht wird. Dieser Schirm, der vom Kulturministerium des Landes als "wichtigster" der heiligen Gegenstände betrachtet wird, hängt danach dauerhaft über dem Thron des Königs.

Nur König Vajiralongkorn wird unter ihm sitzen dürfen, da seine neunstufige Struktur den gekrönten Monarchen vorbehalten ist (Könige niedrigeren Ranges dürfen unter Schirmen mit weniger Stufen sitzen). Jedes Jahr, am Jahrestag seiner Krönung, wird vom neuen König erwartet, dass er dem heiligen Gegenstand Opfergaben darbringt.

In Wirklichkeit gibt es sieben der königlichen neunstöckigen Schirme. Die meisten von ihnen werden über den verschiedenen Thronen des Großen Palastes aufbewahrt, wo auch die anderen heiligen Gegenstände dauerhaft untergebracht sind. Die Schirme stehen für den Schutz, den der König dem thailändischen Volk bieten wird, und dienen als "Symbol für die Macht und das Ansehen des Königs im ganzen Land", so Suriyavudh.

Heilige Gegenstände verschenken

Eine ähnliche Symbolik liegt auch den anderen Gegenständen zugrunde, die bei der Zeremonie verwendet werden. Suriyavudh verweist auf einen goldenen Fächer, der wie eine Tamarindenschote geformt ist, und das königliche Zepter, das ursprünglich ein Holzstab war, bevor es im 19.

"Der königliche Fächer ist ein Symbol dafür, dass er das Leid des Volkes lindern wird", erklärt er. "Das Zepter ist ein Symbol dafür, dass er in allen Bereichen des Lebens verlässlich sein kann.

Zu den weiteren Bestandteilen der königlichen Insignien, die dem König überreicht werden, nachdem er den neunstufigen Schirm entgegengenommen hat, gehören das Schwert des Sieges mit einer 25-Zoll-Klinge und einer mit Juwelen besetzten Scheide und einem Griff sowie die königlichen Pantoffeln. Die aus emailliertem Gold gefertigten und mit Diamanten besetzten spitzen Pantoffeln werden dem König vom obersten Brahmanen direkt an die Füße gestellt.

Die aktuellen Insignien - die meisten davon wurden auf Befehl von Rama I. angefertigt - sind zwar nicht älter als 250 Jahre, aber man geht davon aus, dass ähnliche Gegenstände bei Krönungen in den historischen Königreichen von Siam verwendet wurden, die fast sieben Jahrhunderte zurückreichen. Rama IV. gab sogar einen luxuriösen Fliegenbesen in Auftrag, weil er der Meinung war, dass dieser eine genauere Interpretation der historischen Aufzeichnungen bot als der vorhandene königliche Fächer.

Obwohl sich in Thailand seit der letzten Krönung im Jahr 1950, als der verstorbene König Bhumibol Adulyadej den Thron bestieg, viel verändert hat, werden die jahrhundertealten Insignien weiterhin eine Verbindung zwischen dem neuen König und den Monarchen vergangener Dynastien herstellen.

Bild oben: Eine Plakatwand zeigt das Siegesschwert, ein Teil der königlichen Insignien Thailands.

Mohammed Elshamy von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com