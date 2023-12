Kreuzfahrtschiff verliert in der rauen Nordsee den Strom

Die dänischen Schifffahrtsbehörden teilten CNN am Freitag mit, dass das Schiff, die MS Maud, nicht mehr navigieren konnte, nachdem starke Winde Glasfenster zertrümmert hatten, so dass Wasser eindrang und einen vorübergehenden Stromausfall verursachte.

Hurtigruten Expeditions (HX) hatte eine etwas andere Erklärung für die Ursache des Vorfalls und teilte CNN in einer Erklärung mit, dass das Schiff am Donnerstag einen vorübergehenden Stromausfall erlitt, nachdem es auf eine Welle gestoßen war". Das Schiff, das 266 Gäste und 131 Besatzungsmitglieder an Bord hat, befand sich auf dem Weg von Florø (Norwegen) nach Tilbury (Vereinigtes Königreich).

Die MS Maud befand sich am Donnerstag etwa 120 Meilen (193 Kilometer) vor der Westküste Dänemarks, als sich der Vorfall ereignete, sagte ein Sprecher des dänischen Joint Rescue Coordination Centre (JRCC).

Das JRCC wurde nicht gebeten, Passagiere und Besatzung zu evakuieren, so dass der Sprecher davon ausgeht, dass mit allen an Bord noch alles in Ordnung ist.

"Das Schiff hat bestätigt, dass alle Besatzungsmitglieder und Gäste sicher und wohlauf sind, der Zustand des Schiffes ist weiterhin stabil und die Besatzung ist in der Lage, aus eigener Kraft zu fahren", sagte der HX-Sprecher am späten Freitag.

Das zivile Schiff war stabil, die Motoren liefen, aber die Navigationssysteme und das Radar blieben aufgrund von Wasser in den Systemen auf der Brücke außer Betrieb", sagte der Sprecher des JRCC am Freitag.

"Das Schiff kann über Notsysteme manövrieren und hat zwei zivile Hilfsschiffe der Firma Esvagt in der Nähe", hieß es weiter.

Die Route des Schiffes wurde nach Sicherheitsprüfungen und technischen Bewertungen geändert, so HX, und die Passagiere werden nun in Bremerhaven, Deutschland, von Bord gehen.

"Unser Team hat für die Gäste an Bord die Weiterreise nach Hause organisiert", so der HX-Sprecher.

