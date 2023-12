Ministerpräsident - Kretschmer hofft, Bildung zu einem zentralen Thema im Wahlkampf zu machen

Sachsens Kanzler Michael Kretschmer (CDU) will Bildung zu einem zentralen Thema seines Wahlkampfs vor der Landtagswahl im nächsten Jahr machen. „Ich bin der festen Überzeugung, dass es besser ist, erst einmal etwas zu studieren mit einem guten Abschluss und dann eine Meisterausbildung oder ein Studium zu machen“, sagte der CDU-Politiker am Freitag dem Mitteldeutschen Rundfunk. Deshalb will er den Gymnasialbau stärken. Er möchte auch den Einsatz digitaler Medien, etwa Tablets, im Lehrplan überdenken. „Wir müssen darüber eine faire Diskussion mit Eltern und Lehrern führen und uns überlegen, wie unsere Strategie aussieht.“

Um nach der Landtagswahl an der Macht bleiben zu können, strebt Kretschmer die Bildung einer Mehrheitsregierung an – ohne die AfD. Er sagte, die Demokraten müssten in der Lage sein, untereinander Koalitionen zu bilden. „Notwendig ist die Fähigkeit zum Kompromiss. Das ist die Lehre aus der Weimarer Republik.“

Der CDU-Politiker sagte auch, er hoffe, eine Regierung ohne die Grünen bilden zu können. „Ich hoffe, dass es in dieser Koalition keine Grünen geben wird, weil ich merke, dass sie eine andere Sichtweise auf gesellschaftliche Herausforderungen haben. Sie halten andere Interessen als den Klimaschutz nicht für legitim.“

