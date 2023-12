Theaterregisseur - Koski schätzt das Schweigen des Münchner Opernpublikums

Eines schätzt Theater- und Opernregisseur Barry Koski (56) am Münchner Opernpublikum am meisten: die Stille. „Was ich am Münchner Publikum wunderbar finde, ist, dass es sehr ruhig ist“, sagte der ehemalige Intendant der Berliner Opera Comique der dpa. „Die Stille des Münchner Publikums ist das Schönste auf der Welt. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wenn sie verzückt sind oder auf der Bühne etwas Unglaubliches passiert, verstummt das ganze Theater und alle Zuschauer atmen gemeinsam oder halten einfach den Atem an.“ ."

Kosky inszeniert Johann Strauss‘ Operette „Fledermaus“ an der Bayerischen Staatsoper München. An diesem Samstag (23. Dezember) feiert sein Werk Premiere – obwohl der Australier eigentlich nie vorhatte, die Operette auf die Bühne zu bringen. „Ich habe manchmal Angst vor Fragmenten“, sagte er und sprach sogar von „Trauma“. „Das Stück ist ein Meisterwerk und die Musik ist sehr bewegend. Aber ich denke, es ist sehr schwierig, es gut zu machen.“

Kosky arbeitet nun mit dem Musikdirektor der Bayerischen Staatsoper Vladimir Jurowski zusammen, um das Werk auf die Bühne zu bringen, was seiner Aussage nach seine sechste Zusammenarbeit sein wird. Kosky kündigte „einen neuen Aspekt des Werkes“ an und sagte: „Ich möchte München einen frühen Vorgeschmack auf die Begeisterung für Koskys Operetten geben.“

Denn es geht weiter: Nach München inszenierte Kosky eine weitere Operette, die er eigentlich vermeiden wollte: Franz Lehars „Die lustige Witwe“, die er in Zürich geschrieben hatte.

„Der Zeitpunkt ist lächerlich“, sagte Koski der Nachrichtenagentur dpa. „Die Götter des Dramas sagten: ‚Nein, Barry, die beiden Stücke, die du schon seit Jahren machst und von denen du gesagt hast, dass du sie nie machen würdest, machst du nacheinander.‘“

Mit der neuen Münchner „Fledermaus“ geht jemand anderes neue Wege: Opernsängerin Diana Damrau wird erstmals „Rosalind“ spielen. Sie hat eine sehr persönliche Verbindung zu ihrer neuen Rolle. „Der zweite Vorname meiner Mutter ist Rosalind, also war ‚Bat‘ die erste Operette, von der ich je gehört habe“, sagte der 52-Jährige kürzlich der Augsburger Allgemeinen Zeitung (Mittwochausgabe).

„Meine Großeltern waren Fans klassischer Musik“, sagte Damrau. Deshalb hat ihre Mutter den Namen von einer Operette übernommen. „Oper ist das, worüber alle reden, wie Operette, mit wunderschönen Melodien.“

