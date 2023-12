Könnte Brian Laundrie noch am Leben sein, wenn er sich in Floridas Carlton Reserve befindet? Das denken Überlebensexperten

Am 1. September kehrte Laundrie nach Angaben der Polizei in Petitos Van zum Haus des Paares in North Port, Florida, zurück, nachdem das Paar im Sommer eine Reise quer durchs Land unternommen hatte. Petitos Überreste wurden später in Teton County in Wyoming gefunden.

Laundrie wurde im Zusammenhang mit Petitos Ermordung keines Fehlverhaltens beschuldigt. Laundries Eltern sagten der Polizei, er sei am 13. September von zu Hause weggegangen - einen Tag früher als sie den Ermittlern ursprünglich mitgeteilt hatten -, um im nahe gelegenen Carlton Reserve zu wandern .

Dutzende Beamte von Behörden, darunter das FBI, das North Port Police Department, die Florida Wildlife Commission, mehrere Sheriff-Büros und K9-Such- und Rettungsteams haben das Reservat durchsucht, seit Laundries Eltern am 17. September zum ersten Mal mit der Polizei gesprochen haben.

"Das Carlton-Reservat ist ein riesiges und manchmal unbarmherziges Gebiet. Es steht derzeit in vielen Bereichen (hüft-)tief im Wasser", so die Polizei von North Port in einem Facebook-Post im letzten Monat. "Dies ist eine gefährliche Arbeit für die Suchmannschaften, da sie durch Alligator- und schlangenverseuchte Sümpfe und überflutete Wander- und Radwege waten müssen."

CNN hat Überlebensexperten gefragt, ob es möglich ist, dass Laundrie noch am Leben ist, wenn er sich seit Mitte September in dem Reservat aufhält. Hier ist ihre Antwort.

Es hängt von seinen Vorräten und seiner Erfahrung ab

In einem ABC-Interview, das letzte Woche ausgestrahlt wurde, sagte Cassie Laundrie, Laundries Schwester, dass er früher Ausflüge von bis zu fünf Tagen auf dem Appalachian Trail unternommen habe. Sie sagte, ihr Bruder sei ein "mittelmäßiger Überlebenskünstler".

Robert Urban, Gründer und Chefausbilder der Urban Survival Academy, hält es für höchst unwahrscheinlich, dass jemand, der nicht professionell in Überlebenstaktiken ausgebildet ist, so lange in dem Reservat überleben kann.

"Das Klima in Florida ist sehr, sehr schwierig", sagte Urban gegenüber CNN. "Ich bin ein Experte mit viel Erfahrung, und es wäre alles, was ich tun könnte, um (mehr als) drei Wochen zu überleben. Jemand, der keine Erfahrung hat, kann kein Glück haben und in einem solchen Klima überleben."

Die Liste der Herausforderungen, mit denen Laundrie konfrontiert werden könnte, ist nicht kurz. Es gibt wilde Tiere, die ihn verletzen könnten, darunter Wassermokassins, Schweine, Bären und Alligatoren, so Überlebensexperten gegenüber CNN. In der Vergangenheit wurden in dem Reservat auch Panther gesichtet . Wenn Laundrie so lange in dem Reservat war, hat er wahrscheinlich auch nicht mit der besten Einstellung gelebt, fügten mehrere Experten hinzu, da die Angst, den Behörden zu entkommen und zu überleben, seine Überlebensfähigkeiten beeinträchtigen könnte.

"Wenn man müde ist, ist man nicht so defensiv, nicht so wachsam, wie man sein sollte", sagte Urban.

Jason Marsteiner, Gründer und Präsident der Survival University, sagte, wenn er die Teilnehmer seines Programms in die Wildnis schickt - für nur etwa eine Woche, nachdem sie einen 50-tägigen Kurs absolviert haben - haben sie zu kämpfen.

"Fünfundzwanzig Tage in diesem Gebiet sind extrem hart. Ich würde das nicht tun wollen, und ich habe Dschungeltraining, ich habe Gebirgstraining", sagte er. "Er schläft nicht gut, und wenn man nicht schläft, wird man langsam wahnsinnig, also würde er schlechte Entscheidungen treffen, und ich denke, das würde dazu führen, dass er gefunden wird, verletzt wird oder umkommt.

Er bräuchte eine Unterkunft, Wasser und Essen.

Es ist unklar, was Laundrie mitgenommen hat, als er ging. Seine Eltern sagten der Polizei, er habe sein Haus mit einem Rucksack verlassen. Experten sagen, dass ein großer Teil der Frage, ob er noch am Leben sein könnte, wenn er im Reservat war, davon abhängt, wie vorbereitet er war, als er angeblich in das Reservat ging, und wie fähig er ist, die drei grundlegenden Dinge zu beschaffen: Unterkunft, Wasser und Nahrung.

"Wenn er Möglichkeiten hatte, das Wasser durch Filtration zu desinfizieren und sich vor dem Wetter zu schützen, könnte er eine gewisse Zeit überleben", sagte der Überlebensexperte Dave Canterbury am Donnerstag gegenüber Erin Burnett von CNN. "Wenn er die Möglichkeit hätte, Nahrung zu sammeln und zu verarbeiten, könnte er sogar noch länger überleben.

Aber Laundrie müsste die gesammelten Lebensmittel wahrscheinlich verarbeiten und kochen, fügte Canterbury hinzu, und wenn sein Wasserfiltersystem ausfiele, müsste er einen anderen Weg finden, um das Wasser zu desinfizieren. Beides würde wahrscheinlich bedeuten, dass er ein Feuer anzünden müsste. Der Polizeisprecher von North Port, Josh Taylor, sagte am Freitag gegenüber Randi Kaye von CNN, dass die Behörden keine physischen Beweise für Laundrie in dem Reservat gefunden hätten. Die Polizei bestritt auch, dass ein kürzlich benutzter Campingplatz gefunden wurde - eine Information, die CNN von einer der Familie Laundrie nahestehenden Quelle erhalten hatte.

"Feuer zu machen ist ein großes Tabu für (Laundrie), wenn er nicht gefunden oder gesehen werden will, also denke ich, dass es für ihn sehr schwierig sein wird, sich dort für eine lange Zeit aufzuhalten", sagte Canterbury. Er fügte jedoch hinzu, dass Laundrie genug in seinem Rucksack gehabt haben könnte, um bis zu diesem Zeitpunkt zu überleben.

Alan McEwen, ein Viehzüchter und Naturliebhaber, der in der Nähe des Reservats wohnt, sagte, das Gebiet sei wie "Dreck", da Teile des Reservats bis zu knie- und hüfttiefem Wasser stünden, was das Zelten in dieser Wildnis extrem schwierig mache.

"Allein die Palmetten da draußen reichen aus, dass man stolpert, wenn man durch sie hindurchgeht", sagte McEwen am Freitagabend zu Chris Cuomo von CNN. "Jeder, der länger als einen Tag ohne Mückenspray dort draußen ist, wird von den Mücken und allem anderen wahnsinnig gemacht.

"Es gibt einfach keine Möglichkeit für irgendjemanden, dort draußen zu überleben", fügte er hinzu. "Niemand."

Nach Ansicht von Byron Kerns, dem Gründer der Itchatad Outdoors Survival School, bräuchte Laundrie am dringendsten Wasser, und wenn er eine Wasserfilterpumpe dabei hätte, könnte er damit literweise überleben. Aber nach drei Wochen müsste Laundrie Nahrung besorgen, und wenn er nicht ausgebildet ist und nicht die richtigen Werkzeuge hat, kann es schwierig sein, zu wissen, was man essen kann und wie man es bekommt.

"Käfer können in der Wildnis auch eine Proteinquelle sein, aber weiß er das?

Experten glauben, dass er entweder nicht lebt oder nicht da drin ist.

Der Anwalt der Familie Laundrie, Steven Bertolino, sagte gegenüber CNN auf Nachfrage, er sei "hoffnungsvoll", dass Laundrie noch am Leben sei. Taylor, der Polizeisprecher von North Port, sagte CNN, es sei "sicherlich möglich", dass Laundrie noch am Leben sei.

"Es gibt keine Anhaltspunkte für das eine oder andere", sagte Taylor in einer E-Mail.

Die Überlebensexperten, mit denen CNN sprach, scheinen sich einig zu sein, dass Laundrie entweder nicht mehr am Leben ist oder sich nicht im Reservat befindet.

"(Die Behörden) haben wahrscheinlich einige ihrer besten Leute im ganzen Land dort draußen, um nach ihm zu suchen, und sie haben kein Zeichen von ihm gefunden", sagte Marsteiner. "Die 25.000 Hektar hören sich groß an, aber wenn man so viele Leute hat, die das Gebiet absuchen, ist es das nicht wirklich.

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass er dort kampiert und sich den Suchmannschaften entzieht, die nach ihm suchen, fügte Urban hinzu.

"Ein untrainierter Kerl, der nur daran gewöhnt ist, auf Pfaden zu laufen, wird sich einem solchen Expertenteam nicht entziehen können, indem er sich einfach versteckt", sagte Urban und fügte hinzu, dass er außerdem glaubt, dass Laundrie entweder nicht im Reservat ist oder dort nicht lebt.

Sollte sich Laundrie im Reservat befinden, aber nicht mehr am Leben sein, wird es mit der Bewegung von Wasser und Sand sowie den vorbeiziehenden Tieren im Laufe der Tage immer schwieriger, ihn zu finden, so Urban weiter. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass Laundrie gestorben ist.

"Wenn man etwas Totes da draußen hat, fliegen überall Bussarde herum", sagte McEwen am Freitag zu Cuomo. "Man kann nirgendwo Bussarde fliegen sehen, und es sind auch keine Bussarde in die Richtung geflogen, in die der Ort liegt."

