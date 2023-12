Britische Königsfamilie - Köchin fand ihr Weihnachtsessen „langweilig“

Sie hatten Köche und Diener, die für sie die erlesensten Gerichte zubereiteten. Aber die Royals scheinen die Weihnachtstraditionen zu genießen und essen wie viele andere Briten jedes Jahr das Gleiche. Ein ehemaliger Palastkoch beschreibt das Weihnachtsessen von König Karl III. (75), Prinz William (41) und seine Begleiter bezeichneten es sogar als „langweilig“.

Royals lieben Truthahn mit Gemüsebeilagen

Während in Deutschland viele auf Würstchen mit Kartoffelsalat oder den aufwändigeren Gänsebraten setzen, steht in Großbritannien regelmäßig Truthahn auf dem Weihnachtstisch. Das gilt auch für die berühmteste Familie des Landes, die Weihnachten in Sandringham verbringt. Darren McGrady (61) ist jetzt in Ordnung! Das enthüllte das Magazin.

Er diente 15 Jahre lang als persönlicher Koch hochrangiger Royals und war von 1993 bis 1997 für die Betreuung von Prinzessin Diana (1961-1997) und ihren Söhnen William und Harry (39) verantwortlich. Er verrät, dass der Love Day aus kulinarischer Sicht nicht besonders aufregend sei: „Es ist jedes Jahr das gleiche Essen. Wenn es um Feiern geht, ist es ziemlich langweilig. Es gibt keinen Schinken oder so, sondern nur traditionellen Truthahn.“

Er fuhr fort: „Wir haben drei Truthähne im Royal Dining Room für die Königin und ihre Familie, einen für die Kinder und dann noch mehr für das etwa 100-köpfige Personal, damit jeder das große Weihnachtsessen genießen kann.“ Die Royals genießen traditionellen Truthahn mit einer großen Auswahl Auswahl an Beilagen wie Kartoffelpüree, Bratkartoffeln, Rosenkohl, Karotten und gerösteten Pastinaken. Beliebt sind auch Preiselbeersauce und Kastanien- oder Salbei-Zwiebel-Füllungen.

Zumindest, so McGrady, gönnen sich die Royals nach diesem „langweiligen“ Hauptgang ein Dessert. Dazu gehört auch mit Brandy übergossener Weihnachtspudding, der heiß im Speisesaal serviert wird. Auch die Königin entschied sich für ein altbewährtes Getränk: einen klassischen Dubonnet-Gin-Cocktail und ein Glas Gewürztraminer.

Charles‘ Weihnachtsrede wird ebenfalls zu sehen sein

Der wichtigste Weihnachtstag in Großbritannien ist der 25. Dezember. Traditionell wird die königliche Familie um 11 Uhr Ortszeit an einem Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Church in Sandringham teilnehmen. Anschließend treffen sich die Mitglieder zum Mittagessen, das bis 15 Uhr Ortszeit abgeschlossen sein muss.

Denn da schaltete sich BBC One ein – und die königliche Familie schaute sich, wie viele andere Briten auch, die Weihnachtsansprache von König Charles an. Dies ist seine zweite Weihnachtsrede als König, nach seinem Debüt im letzten Jahr. Die zehnminütigen Nachrichten, die typischerweise die wichtigsten Ereignisse des Jahres Revue passieren lassen, werden vorab aufgezeichnet.

