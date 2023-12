Stahlhändler - Klöckner & Co will einen Teil seines Geschäfts in Europa verkaufen

Der Stahlhändler Klöckner & Co will einen Teil seiner Vertriebsaktivitäten in Europa verkaufen. Staatsbetriebe in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Belgien würden an den Spanier Hierros Anon verkauft, teilte das Unternehmen am Freitag in Duisburg mit. Hierzu legten die Spanier ein Angebot vor. Alle Unternehmen verzeichneten in den ersten neun Monaten operative Verluste.

Klöckner sagte, der Deal könne erhebliche positive Auswirkungen auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Geschäftsjahr 2024 haben. Der Abschluss der Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen.

Quelle: www.stern.de