Kiew hält einen Trauertag ab, da die Ukraine einen tödlichen Start ins Jahr 2024 erlebt

Bei dem Angriff am Freitag wurden in Kiew mindestens 27 Menschen getötet und 30 verletzt, wie die Militärverwaltung der Stadt am Montag mitteilte, nachdem weitere Leichen aus den Trümmern geborgen worden waren, während die Such- und Rettungsarbeiten noch andauerten.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs gegenüber CNN handelte es sich um den größten Luftangriff auf die Ukraine seit Beginn der umfassenden Invasion, bei dem eine noch nie dagewesene Anzahl von Drohnen und Raketen auf Ziele im ganzen Land abgefeuert wurde.

Insgesamt wurden bei den Angriffen am Freitag, die landesweit stattfanden, mindestens 52 Menschen getötet. Berichtet wurde von Explosionen in der Hauptstadt Kiew sowie in einem Entbindungskrankenhaus in der zentralen Stadt Dnipro, in der östlichen Stadt Charkiw, in der südöstlichen Hafenstadt Odesa und in der westlichen Stadt Lwiw, weit entfernt von der Frontlinie.

Am Sonntag und Montag läuteten die Ukrainer im ganzen Land das neue Jahr mit Luftalarm und neuen russischen Angriffen ein.

Am Montag erklärte das ukrainische Luftwaffenkommando, Russland habe in der Silvesternacht eine Rekordzahl von 90 Drohnenangriffen gestartet. Über Nacht wurden 90 Shahed-Drohnen in Wellen von Kursk und Primorsko-Achtarsk in Russland und der Krim aus gestartet, und in den meisten Regionen der Ukraine entlang der Route der Drohnen wurde Luftalarm ausgerufen.

"Vor einem Jahr, in der Silvesternacht, haben die Verteidiger des Himmels 45 'Shaheds' zerstört. Heute wurden 87 Shaheds zerstört", erklärte der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe Mykola Oleshchuk in einem Telegrammpost.

Bei russischem Beschuss in den ersten Stunden des neuen Jahres wurden am Montag mindestens fünf Menschen getötet und 22 verwundet.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurde die südliche Stadt Odesa am frühen Montagmorgen von unbemannten Flugzeugen aus der Luft angegriffen, die vom Schwarzen Meer aus gestartet waren und Wohnhäuser trafen. Bei dem Angriff seien ein Mensch ums Leben gekommen und mindestens neun verletzt worden, sagte Oleh Kiper, der Leiter der Militärverwaltung der Region Odesa.

Und die russisch besetzte Region Donezk, die illegal von Russland annektiert wurde, wurde nach Angaben von Wladimir Rogow, Mitglied der von Russland installierten Verwaltung von Saporischschja, in der Nacht um Mitternacht von mindestens 15 Mehrfachraketen beschossen.

Nach Angaben von Denis Puschilin, dem von Russland eingesetzten Chef der selbsterklärten Volksrepublik Donezk, wurden bei dem Beschuss vier Menschen getötet und 13 verletzt.

In seiner Silvesteransprache am Sonntag versuchte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij, das Land zu mobilisieren: "Wir haben die Dunkelheit besiegt", während sich der Krieg auf zwei Jahre nähert.

"Die Ukraine ist stärker geworden. Die Ukrainer sind stärker geworden... Anfang 2023, im Januar und Februar, haben wir ohne Übertreibung den schwierigsten Winter der Geschichte überstanden... wir sind nicht in der Dunkelheit verschwunden. Die Dunkelheit hat uns nicht verschlungen. Wir haben die Dunkelheit besiegt", sagte Zelensky.

Zelensky räumte ein, dass es Herausforderungen gegeben habe, forderte aber das ukrainische Volk auf, durchzuhalten.

"Der Krieg hat leider Familien getrennt, uns Söhne und Töchter genommen und uns gleichzeitig zu einer großen Familie zusammengeführt. Wissend, dass alle Erwartungen nicht vergebens sind. Und ich möchte, dass Sie unsere Dankbarkeit für Sie spüren. Und denken Sie daran: Ohne jeden Einzelnen von Ihnen ist die Ukraine unvollständig."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com