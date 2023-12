Keita Sagaki reproduziert klassische Gemälde mit Hunderten von winzigen Manga-Figuren

Aus der Ferne sieht Sagakis Replik wie eine mit Stift und Tinte gezeichnete Version des Originals aus. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass das Bild aus Hunderten von winzigen Zeichentrickfiguren zusammengesetzt ist. Die Zeichnung eines Hundes liegt entlang des Wangenknochens der Mona Lisa, während eine lächelnde Katze auf dem Ende ihrer Nase sitzt. Eine Karikatur des Planeten Saturn schwebt auf ihrer Stirn.

Einige der Figuren könnten Fans von japanischen Animes und Mangas bekannt vorkommen. Aber obwohl alle Cartoons in seinen Werken technisch gesehen originell sind, gibt Sagaki zu, dass er sich stark von Künstlern und Kollektiven wie Osamu Tezuka, Fuji Fujiko und Studio Ghibli inspirieren lässt.

Hoch und tief, Ost und West

Die "Mona Lisa" ist nicht das einzige Gemälde eines alten Meisters, das Sagaki mit Manga-inspirierten Figuren reproduziert hat - er hat auch seine eigenen Versionen von Leonardos "Das letzte Abendmahl", Botticellis "Die Geburt der Venus" und Hokusais "Die große Welle vor Kanagawa" geschaffen, um nur einige zu nennen.

Er begann 2004, berühmte Kunstwerke in seinem unverwechselbaren Stil zu reproduzieren, da er darin eine interessante Möglichkeit sah, westliche Kunst mit den Manga- und Anime-Figuren zu kombinieren, die er als Kind geliebt hatte.

"Westliche Gemälde und japanische Kunst enthalten viele gegensätzliche Konzepte", erklärte Sagaki in einem E-Mail-Interview. "Westliche Gemälde bieten Tiefe, während meine Figuren flach sind. Sogar in vielen klassischen japanischen Gemälden wird die Perspektive nicht oft verwendet.

Diese Verschmelzung westlicher Meisterwerke mit der japanischen Popkultur hat Sagaki Fans auf der ganzen Welt eingebracht, und seine Kunst wurde in Ausstellungen in Deutschland und Portugal gezeigt. Derzeit bereitet er sich auf eine Ausstellung in der Fabrik Gallery in Hongkong im März vor, wo er neue Werke auf der Grundlage von Barockgemälden vorstellen wird. Dazu gehören Reproduktionen von Caravaggios "Junge mit einem Obstkorb", Johannes Vermeers "Mädchen, das am offenen Fenster einen Brief liest" und Rembrandts "Eine Frau, die in einem Bach badet".

Der Kurator der Ausstellung, Jason Sveinn, glaubt, dass der Reiz von Sagakis Zeichnungen zum Teil darin liegt, dass sie Manga und Anime als ernsthafte Kunstformen behandeln.

"Sagaki träumte schon als Kind davon, ein Manga-Künstler zu werden und Cartoons zu zeichnen", sagte Sveinn in einem Telefoninterview. "Er zeichnete Cartoons in seinen Notizblock und dachte sich: 'Vielleicht sollte ich etwas Interessantes damit machen; vielleicht kann ich diese Technik auf Werke anwenden, die ich in einem Museum sehen kann.'"

Spirituelle Untertöne

Sagaki fertigt keine Entwürfe für seine Kunstwerke an. Stattdessen zeichnet er mit einem schwarzen 0,015-Zoll-Stift direkt auf das Papier und bezieht sich dabei auf Bilder des Gemäldes, das er reproduziert. Sagakis Zeichnungen variieren in ihrem Maßstab und reichen von der Größe eines DIN-A4-Blattes bis hin zu riesigen Werken von fast einem Meter Breite. Da ein einziger Fehler ein ganzes Werk ruinieren kann, nimmt sich Sagaki beim Zeichnen viel Zeit, und manche Werke brauchen bis zu einem Jahr, um fertig zu werden.

"Sagaki ist ein Beispiel für einen echten japanischen Künstler", sagte Sveinn. "Was ich damit meine, ist, dass er sich in seinem Atelier zurückzieht und ruhig und geduldig zeichnet. Er ist unglaublich konzentriert."

Diese Herangehensweise ist teilweise durch sein Interesse am Buddhismus inspiriert, so Sagaki. Eine seiner frühesten Erinnerungen ist der Besuch des Meditationszentrums Toga Meiso no Sato in der japanischen Präfektur Toyama, wo mehrere Mandalas (komplizierte, farbenprächtige buddhistische Gemälde, die den Kosmos darstellen) ausgestellt waren. Wie bei Sagakis Kunst bestehen auch Mandalas aus winzigen Einzelteilen, die sich zu einem Gesamtbild zusammenfügen.

"Mein Stil und Mandalas haben einige Gemeinsamkeiten", erklärte Sagaki. "Zunächst einmal sind es sehr detaillierte Darstellungen. Und während des Entstehungsprozesses ist das Zeichnen für mich wie eine Meditation. Genau so sind die Mandalas entstanden."

Doch Sagakis Inspiration ist auch tief in der westlichen Tradition verwurzelt. Bei der Entscheidung, welches Meisterwerk er reproduzieren will, legt er strenge Kriterien an - am wichtigsten ist, dass das Gemälde berühmt sein muss.

"Ein Bild, das jeder kennt, erzeugt eine große 'Lücke' zwischen der Betrachtung aus der Ferne, wenn es als einfache Reproduktion erscheint", sagt er, "und der Betrachtung aus der Nähe, wenn das Anime-Detail deutlich wird."

Sagaki wählt auch Bilder mit starken Kontrasten, um die Dichte seiner Anime-Figuren zu variieren. Trotz der offensichtlichen Genauigkeit seiner Reproduktionen gibt Sagaki zu, dass er oft Gemälde alter Meister nachbildet, ohne sie jemals aus erster Hand gesehen zu haben.

"Bei etwa der Hälfte meiner Werke habe ich das Original vorher gesehen", sagt er. "Aber nachdem ich mein Werk geschaffen habe, möchte ich es sehen. Ich habe mir die 'Mona Lisa' angesehen."

Keita Sagakis Ausstellung "Baroque Deconstruction" ist vom 1. März bis zum 15. April in der Fabrik Gallery in Hongkong zu sehen.

Quelle: edition.cnn.com