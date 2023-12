Kanada kündigt Impfstoffpflicht für Flugreisen an

Die Impfpflicht "betrifft alle kommerziellen Flugreisenden, Passagiere in Zügen zwischen den Provinzen und Passagiere auf großen Schiffen mit Übernachtungsmöglichkeiten wie Kreuzfahrtschiffen", sagte Omar Alghabra, Kanadas Verkehrsminister, während einer virtuellen Pressekonferenz am Freitag.

Die kanadische Regierung wird außerdem vorschreiben, dass alle Bundesbediensteten bis Ende Oktober vollständig geimpft sein müssen.

Die kanadischen Minister, die auf der Pressekonferenz sprachen, gaben an, dass sie ein Beispiel für andere Arbeitgeber und Kanadier geben wollten, während sie weiterhin versuchen, weitere Wirtschaftszweige sicher wieder zu öffnen.

In einer Erklärung, die nach der Ankündigung veröffentlicht wurde, erklärte Air Canada, dass sie das neue Mandat unterstütze und dass es mit wissenschaftlich fundierten Verfahren für sicheres Reisen im Einklang stehe.

"Obwohl Air Canada noch auf weitere Details der heutigen Ankündigung zu den Pflichtimpfungen wartet, ist dies ein willkommener Schritt nach vorn bei den sich entwickelnden Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter der Fluggesellschaften, der Kunden und aller Kanadier", heißt es in der Erklärung.

Kanada hat vor kurzem damit begonnen, internationale Freizeitreisende über seine Grenzen zu lassen, angefangen mit geimpften Amerikanern in dieser Woche. Es gibt vorläufige Pläne, die Reisefreiheit Anfang September auf andere geimpfte internationale Besucher Kanadas auszuweiten.

In den Vereinigten Staaten erwägt das Heimatschutzministerium derzeit nicht, Impfungen für Fluggäste auf Inlandsflügen vorzuschreiben, sagte Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas am Freitag gegenüber Pamela Brown von CNN.

"Zurzeit gibt es keine Überlegungen", sagte er auf Nachfrage.

Mindestens zwei Führungskräfte von US-Fluggesellschaften haben erklärt, dass sie nicht davon ausgehen, dass Impfungen für Inlandsflüge erforderlich sein werden.

DerVorstandsvorsitzende von United Airlines, Scott Kirby, sagte am Mittwoch: "Es ist eine Frage der Regierung, aber ich vermute, dass dies im Inland nicht geschehen wird", und der Vorstandsvorsitzende von Delta Air Lines, Ed Bastian, sagte im Mai praktisch dasselbe.

Kirby sagte, es sei möglich, dass für einige internationale Reisen Impfungen vorgeschrieben werden.

Eine Evolution" der Impfvorschriften

Obwohl Kanada eine der höchsten Impfraten der Welt hat - 71 % der anspruchsberechtigten Kanadier über 12 Jahren sind vollständig geimpft - sind die Impfraten in den letzten Wochen auf einem Tiefpunkt angelangt.

Premierminister Justin Trudeau hat in den letzten Monaten erklärt, er halte eine Impfpflicht nicht für notwendig.

Seine Minister zogen diese Aussage am Freitag zurück und erklärten, ihre Position sei angesichts neuer wissenschaftlicher Daten eine Weiterentwicklung der Haltung der Regierung", und fügten hinzu, diese neue Politik sei ein Anreiz für die Kanadier, sich impfen zu lassen.

Diejenigen, die nachweislich aus medizinischen Gründen eine Impfung ablehnen, werden ausgenommen, sagten die Minister, aber sie waren nicht kategorisch darüber, was mit jenen Angestellten geschehen würde, die sich trotz des Mandats weigerten, sich impfen zu lassen.

"Wissen Sie, was die Kanadier nicht wollen? Die Kanadier wollen nicht, dass es wieder zu Schließungen kommt. Die Kanadier wollen keine Reisebeschränkungen mehr. Die Kanadier wollen ihr Leben weiterführen und so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren. Und Sie wissen, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass die Regierung eine regulierende Rolle spielt, wenn es darum geht, die allgemeine Gesundheit und Sicherheit der Kanadier zu schützen", sagte Alghabra.

Obwohl es sich um eine weitreichende Maßnahme handelt, die landesweit umgesetzt werden soll, verlangen viele kanadische Provinzen derzeit nicht, dass Beschäftigte im Gesundheits- oder Bildungswesen als Voraussetzung für eine Beschäftigung vollständig geimpft werden.

Die kanadischen Gesundheitsbehörden bestätigten am Donnerstag, dass das Land von einer vierten Welle von Covid-19 betroffen ist und dass das Virus ein "starkes Wiederaufleben" erlebt.

In Kanada hat sich die Zahl der aktiven Covid-Fälle in nur zwei Wochen verdoppelt, und die Zahl der Krankenhauseinweisungen ist allein in der letzten Woche um mehr als 10 % gestiegen.

Marnie Hunter und Geneva Sands von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.Foto: Passagiere verlassen den Flughafen Vancouver International Airport in Vancouver, British Columbia, am 22. Februar 2021, nachdem sie sich einem Covid-19-Test unterzogen haben. (Foto: Mert Alper Dervis/Anadolu Agency via Getty Images)

