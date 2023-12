Kalifornische Strandbesucher sind von den riesigen Wellen der Stürme begeistert - aber sie bringen auch Überschwemmungen und reißende Ströme mit sich

Der Seegang wird keine Eintagsfliege sein: In einigen Gebieten an der kalifornischen Küste werden bis zum Wochenende hohe Wellen auftreten, die teilweise bis zu 25 oder 30 Fuß hoch sind. Die Wellen werden Hochwasser und reißende Ströme mit sich bringen. Hochwasserwarnungen für die Küste und Warnungen vor hohen Wellen reichen von der US-mexikanischen Grenze bis nördlich der Bay Area.

Die Wellen, gepaart mit den hohen Gezeiten, haben an der zentralen Küste von Santa Cruz Fluten von Meerwasser verursacht.

Das Santa Cruz County Sheriff's Office gab für einige Gebiete eine Evakuierungswarnung heraus. Die Evakuierungswarnung betraf ein nicht inkorporiertes Gebiet des Bezirks in der Nähe des Seacliff State Beach und Rio Del Mar, wie auf der Facebook-Seite der Behörde zu lesen war.

Die California Highway Patrol Santa Cruz warnte in einem Beitrag auf X vor Überschwemmungen an der Rio Del Mar Esplanade und forderte die Menschen auf, das Gebiet zu meiden.

"Rio Del Mar Esplanade ist derzeit überflutet. Bitte meiden Sie das Gebiet und versuchen Sie nicht, über überflutete Bereiche zu fahren. Straßensperrungen sind in Kraft, bitte fahren Sie nicht um sie herum. Fahren Sie vorsichtig und geben Sie der Sicherheit den Vorrang", hieß es.

Fünf Camper wurden am Donnerstag an der Küste von San Luis Obispo evakuiert, wie die Behörden in einem Beitrag in den sozialen Medien mitteilten.

Die spektakulären Wellen zogen Surfer und Schaulustige an, die die Kraft der Natur bestaunten.

Nordwestlich von Los Angeles wurden 15 bis 20 Schaulustige kurzzeitig weggeschwemmt, nachdem eine große Welle eine Strandbarriere in einem von der hohen Brandung betroffenen Stadtteil von Ventura überrollt hatte, wie Polizeichef Ryan Weeks gegenüber CNN erklärte.

Die Schaulustigen wurden etwa 30 bis 50 Meter die Straße hinuntergespült, so Weeks.

"Niemand wurde verletzt, aber sie wurden ein wenig mitgerissen", sagte er.

Als Vorsichtsmaßnahme wurden Straßen in der Gegend gesperrt, ebenso wie ein Hauptzugang zum Ventura Pier, um die Menschen zu ermutigen, sich fernzuhalten.

"Wir versuchen, die Menschen vom Strand fernzuhalten, damit sie nicht von den Wellen getroffen werden", sagte Weeks.

Luftaufnahmen des CNN-Senders KABC zeigten, wie die Anwohner versuchten, das schaumige, sandige Chaos zu beseitigen.

Die Überschwemmungen ereigneten sich zu einem Zeitpunkt, als die südkalifornische Küste von hohen Wellen betroffen war, wie der Nationale Wetterdienst (NWS) in Los Angeles in einem Social-Media-Post mitteilte.

Ein Seegang erreichte am Ventura Pier eine Höhe von etwa 20 Fuß, fügte die Behörde hinzu.

"Diese Woche werden an den Stränden gefährliche Brandung, lebensbedrohliche Strömungen und Überschwemmungen erwartet. Es wird erwartet, dass die Auswirkungen am Donnerstag am extremsten sein werden", teilte der NWS in Los Angeles mit.

Die stärksten Auswirkungen werden an den Küsten von Central und Ventura County sowie an den Stränden von Hermosa, Manhattan und Palos Verdes erwartet, so die Behörde.

An der Zentralküste werden 15 bis 20 Fuß hohe Wellen erwartet, die zu Überschwemmungen an der Küste führen können.

"Die Strandbedingungen werden am Donnerstagmorgen und bis zum Wochenende extrem gefährlich", so die Vorhersage des NWS in Los Angeles.

Die Behörden empfehlen Strandbesuchern, sich aufgrund der gefährlichen Brandungsbedingungen und der möglicherweise lebensbedrohlichen reißenden Strömungen vom Wasser fernzuhalten. Auch Strandabbrüche sind möglich.

"Bereiten Sie sich auf erhebliche Überschwemmungen durch Meerwasser vor, besonders in niedrig gelegenen Gebieten (einschließlich Stränden/Häfen) und bei Flut", so der NWS in Los Angeles.

In Ocean Beach, in der Nähe von San Diego, strömten Neugierige und Surfer an den Strand, um alles mitzuerleben, wie der CNN-Sender KGTV berichtet.

Nicht jeder, der ein Brett mitbrachte, stürzte sich in die tosende Brandung.

"Mein Freund fragte mich, ob ich mitkommen und es mir ansehen wolle, und als ich es sah, wusste ich, dass es zu groß und zu gefährlich für mich war", sagte Gerry Giuliano dem Sender. "Ich meine, er stößt an den Pier, und das ist ein Warnzeichen dafür, dass er ziemlich groß ist, sich schließt und auch ziemlich schnell bricht.

Nordkalifornien wird voraussichtlich seinen eigenen Anteil an den Problemen haben.

Für die Bay Area gilt bis Donnerstag, 18 Uhr, eine Hochwasserwarnung für die Küstengebiete, wobei in den Abendstunden mit erheblichen Überschwemmungen zu rechnen ist, bevor sich die Lage bessert.

Bis Freitag um 3 Uhr morgens gilt in der Bay Area eine Warnung vor hohem Wellengang.

"Gefährlich große brechende Wellen von 28 bis 33 Fuß mit bis zu 40 Fuß möglich an bevorzugten Orten", sagte der NWS.

Die Agentur gab an, dass San Francisco, Monterey Bay, Point Reyes und Big Sur zu den betroffenen Gebieten gehören.

Für einen Teil von Marin County in der Nähe von San Francisco wurde eine Evakuierungsanordnung erlassen.

Im Januar 2023 wurde die kalifornische Küste von einem tödlichen Sturm heimgesucht.

Quelle: edition.cnn.com