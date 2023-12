Kalifornien ist bereit, Arbeitnehmer vor extremer Hitze zu schützen - in geschlossenen Räumen

Man gerät leicht ins Schwitzen und wird müde, sagen die Arbeiter. Die Belüftung sei unregelmäßig, sagen sie, und die Arbeiter haben in einer öffentlichen Anhörung von Nasenbluten, Übelkeit und Schwindelgefühl berichtet. In einigen Lagerhäusern beträgt der Weg zu einem Ort, an dem man sich abkühlen kann, mindestens eine halbe Meile.

"Wir sind ständig in Bewegung. Im Laufe des Tages ist mein Hemd drei- bis viermal durchgeschwitzt", sagte Sara Fee, eine ehemalige Mitarbeiterin eines Amazon-Lagers in San Bernardino, Kalifornien, die im Mai vor einem staatlichen Arbeitsschutzausschuss aussagte. "Mir war übel und schwindlig."

Da sich das Klima erwärmt und die Gefahr extremer Hitze zunimmt, ist Kalifornien bereit, Menschen zu schützen, die in schlecht belüfteten Lagerhäusern, dampfenden Restaurantküchen und anderen Arbeitsplätzen in Innenräumen arbeiten, wo die Temperaturen auf potenziell gefährliche Werte ansteigen können. In Kalifornien gelten bereits seit 2005 Hitzeschutznormen für Arbeiter im Freien, und nun sind Arbeitsplätze in Innenräumen an der Reihe.

Nur zwei andere Bundesstaaten, Minnesota und Oregon, haben nach Angaben der US Occupational Safety and Health Administration Hitzevorschriften für Arbeitnehmer in Innenräumen erlassen. Auf nationaler Ebene ist die Gesetzgebung im Kongress ins Stocken geraten, und obwohl die Regierung Biden den langwierigen Prozess zur Festlegung nationaler Hitzestandards für Arbeiten im Freien und in Innenräumen eingeleitet hat, wird es wahrscheinlich noch Jahre dauern, bis die Vorschriften endgültig verabschiedet sind.

Wenn Kalifornien seinen Vorschlag im Frühjahr annimmt, müssten die Unternehmen ihre Arbeitsplätze auf unter 87 Grad Celsius kühlen, wenn die Mitarbeiter anwesend sind, und auf unter 82 Grad an Orten, an denen die Mitarbeiter Schutzkleidung tragen oder Strahlungswärme ausgesetzt sind, wie z. B. an Öfen. Wenn die Unternehmen nicht in der Lage sind, die Temperaturen zu senken, müssen sie den Beschäftigten Wasser, Pausen, Bereiche, in denen sie sich abkühlen können, Kühlwesten oder andere Mittel zur Verfügung stellen, um sie vor Überhitzung zu schützen.

"Es wird jedes Jahr heißer", sagt Alice Berliner, Leiterin des Programms für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz an der University of California-Merced. "Wenn wir Schutzmaßnahmen sowohl für Beschäftigte in Innenräumen als auch im Freien vorsehen, haben die Beschäftigten das Gefühl, dass sie um Zugang zu Trinkwasser und um eine Pause bitten können, wenn ihnen zu heiß wird."

Weder Arbeitnehmer noch Unternehmen sind mit dem Plan zufrieden. Einige Unternehmen befürchten, dass sie trotz der Flexibilität, die die Verordnung bietet, nicht in der Lage sein werden, die Anforderungen zu erfüllen. Die Arbeitnehmer argumentieren, dass die Gebäude noch kühler gehalten werden sollten.

Hitzestress kann zu Hitzeerschöpfung, Hitzeschlag, Herzstillstand und Nierenversagen führen. Im Jahr 2021 meldeten die Centers for Disease Control and Prevention 1.600 hitzebedingte Todesfälle, wobei es sich wahrscheinlich um eine Unterzahl handelt, da die Gesundheitsdienstleister nicht verpflichtet sind, diese zu melden. Es ist nicht klar, wie viele dieser Todesfälle mit der Arbeit zusammenhängen, sei es in Gebäuden oder im Freien.

In Kalifornien starben zwischen 2010 und 2017 20 Arbeitnehmer an den Folgen von Hitze, sieben davon aufgrund von Hitze in Innenräumen, wie die Rand Corp. feststellte, die die vom Staat vorgeschlagenen Vorschriften für Hitze in Innenräumen analysierte.

Nach einer rekordverdächtigen Hitzewelle im pazifischen Nordwesten im Jahr 2021 hat Oregon im vergangenen Jahr Schutzmaßnahmen für Arbeitnehmer in Innenräumen erlassen, die bei Temperaturen von über 80 Grad greifen. In Minnesota liegt die Temperaturschwelle je nach Art der Arbeit zwischen 77 und 86 Grad. Die schiere Größe der kalifornischen Erwerbsbevölkerung, die auf etwa 18 Millionen geschätzt wird, könnte Veränderungen für den Rest des Landes einleiten, sagte Juanita Constible, leitende Klima- und Gesundheitsbeauftragte beim Natural Resources Defense Council.

"Wie Kalifornien sich entwickelt, so entwickelt sich die Nation in vielen Bereichen", sagte sie.

Die kalifornischen Aufsichtsbehörden haben die Vorschriften für Innenräume so gestaltet, dass sie die staatlichen Schutzmaßnahmen für Arbeitnehmer im Freien ergänzen. Diese besagen, dass Arbeitgeber bei Temperaturen über 80 Grad für Schatten sorgen und die Arbeitnehmer auf Anzeichen von Hitzekrankheit beobachten müssen. Bei Temperaturen von mehr als 95 Grad müssen sie Wege finden, um Hitzekrankheiten vorzubeugen, z. B. die Arbeitszeit zu verkürzen oder zusätzliche Pausen einzulegen. Colorado, Oregon und Washington haben ebenfalls Vorschriften für Arbeitnehmer im Freien.

Die kalifornische Behörde für Arbeitssicherheit und -normen, die für die Festlegung des Arbeitnehmerschutzes zuständig ist, prüft derzeit eine Verordnung, die Arbeitgeber verpflichten würde, ihre Gebäude mit Klimaanlagen, Ventilatoren, Sprühnebeln und anderen Methoden zu kühlen, wenn die Temperatur oder der Hitzeindex 82 oder 87 Grad erreicht. Einige Beschäftigte wären von der Vorschrift ausgenommen, darunter Beschäftigte, die aus der Ferne arbeiten, und solche, die an Notfalleinsätzen beteiligt sind.

Es wird erwartet, dass die Behörde im März über die Vorschriften abstimmt, die dann im nächsten Sommer in Kraft treten würden, sagte Autumn Gonzalez, Chief Counsel der Behörde.

Die Arbeitnehmer sind der Meinung, dass die Gebäude kühler sein sollten als die vorgeschlagenen Temperaturen, vor allem in Lagerhallen, lebensmittelverarbeitenden Betrieben und an anderen Orten, an denen sich die Mitarbeiter routinemäßig bewegen und heben.

Diese Temperaturschwellen "sind zu hoch", sagte Robert Moreno, ein UPS-Fahrer in San Diego, der dem Ausschuss im Mai mitteilte, dass er den größten Teil seines Lebens in Lagerhäusern gearbeitet hat. Bei den vorgeschlagenen Temperaturen sei es zu heiß, um draußen zu sitzen und zu Mittag zu essen, ganz zu schweigen von der Arbeit in einem Gebäude, das den ganzen Tag in der Sonne brennt, sagte er.

"Die meisten dieser Lagerhäuser sind aus Blech, mit null bis gar keinem Luftstrom.

In der Amazon-Anlage in San Bernardino, in der Fee arbeitete, sagte Unternehmenssprecher Steve Kelly, das Gebäude sei klimatisiert und mit Deckenventilatoren ausgestattet, und die Mitarbeiter würden ermutigt, jederzeit Abkühlpausen zu machen.

"Wir haben die positiven Auswirkungen eines effektiven Hitzeschutzprogramms gesehen und sind der Meinung, dass alle Arbeitgeber den gleichen Standard haben sollten", sagte Kelly, der nicht sagen wollte, ob das Unternehmen den kalifornischen Vorschlag unterstützt.

Die Temperatur im Inneren des 658.000 Quadratmeter großen Gebäudes ist nicht über 78 Grad gestiegen, sagte Kelly.

Die Aufsichtsbehörden haben eingeräumt, dass einige Unternehmen nicht in der Lage sein werden, ihre Arbeitsplätze zu kühlen, wie z. B. Wäschereien oder Restaurantküchen, in denen gewerbliche Kessel, Öfen und Friteusen in Betrieb sind, und haben ihnen die Möglichkeit eingeräumt, ihren Mitarbeitern Abkühlungsbereiche und andere Erleichterungen anzubieten.

Aber diese Lösungen sind nicht immer durchführbar, erklärte Katie Davey, ehemalige Direktorin für Gesetzgebung der California Restaurant Association, im Mai vor dem Ausschuss. In vielen kleinen Restaurants sei zum Beispiel kein Platz für einen Abkühlbereich, sagte sie. Und eine Senkung der Temperaturen in einer Küche könnte dazu führen, dass Restaurants gegen die Gesetze zur Lebensmittelsicherheit verstoßen, die vorschreiben, dass Lebensmittel auf bestimmte Temperaturen erhitzt werden müssen, fügte sie hinzu.

"Wir sind besorgt, dass die vorgeschlagenen Vorschriften für die Erwärmung von Lebensmitteln in Innenräumen mit Vorschriften kollidieren könnten, die unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Lebensmittel auf die erforderlichen Temperaturen zu erhitzen und zu halten, um die öffentliche Gesundheit vor lebensmittelbedingten Krankheiten zu schützen", sagte Davey.

Die kalifornischen Aufsichtsbehörden haben jahrelang an ihrem Vorschlag gearbeitet, und es scheint unwahrscheinlich, dass sie die Grenztemperaturen von 82 und 87 Grad senken werden. Dies würde die Zahl der Unternehmen, die die Vorschriften einhalten müssen, und die Kosten erhöhen und eine neue Überprüfung auslösen, die die Veröffentlichung der Verordnung verzögern würde, sagte Eric Berg, stellvertretender Leiter der Abteilung für Gesundheit, Forschung und Standards bei der kalifornischen Abteilung für Arbeitssicherheit und Gesundheit, die die Verordnung durchsetzen würde.

"Ich denke, dass der Schwellenwert generell gesenkt werden sollte", sagte Laura Stock, Mitglied des Ausschusses, auf der Mai-Sitzung. "Aber genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, ist, dass wir den Prozess nicht aufhalten, damit wir so schnell wie möglich einen Standard einführen können.

Die Dringlichkeit ergibt sich zum Teil aus der Untätigkeit der Bundesregierung. Ein Gesetzentwurf, der die OSHA verpflichten würde, eine Notvorschrift zu veröffentlichen, um vorläufige Normen für alle Arbeitnehmer zu erlassen, während die Behörde eine dauerhafte Norm anstrebt, ist im Kongress auf Eis gelegt worden. Es ist unwahrscheinlich, dass der Gesetzentwurf das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus passieren wird, das Vorschriften für Unternehmen nicht befürwortet.

Der texanische Abgeordnete Greg Casar, ein Demokrat und Mitbefürworter des Gesetzentwurfs, sagte, dass die Situation in seinem Bundesstaat katastrophal geworden sei. Im Juni unterzeichnete der texanische Republikaner Greg Abbott ein Gesetz, mit dem lokale Verordnungen in Austin, Dallas und anderen Städten aufgehoben wurden, die Arbeitgeber dazu verpflichteten, Bauarbeitern im Freien Wasserpausen zu gewähren.

"Da sich das Klima verschlechtert und die Sommer immer heißer werden, sollten wir mehr für den Schutz der Arbeitnehmer tun, anstatt ihnen ihre Rechte zu nehmen", so Casar gegenüber KFF Health News. "Zu oft wurde zugelassen, dass Arbeitnehmerschutzvorschriften in einem langwierigen Regelungsprozess einen langsamen Tod sterben, und das können wir hier nicht zulassen."

Dieser Artikel wurde von KFF Health News, früher bekannt als Kaiser Health News (KHN), erstellt , einer nationalen Nachrichtenredaktion, die fundierten Journalismus zu Gesundheitsthemen produziert und zu den Kernprogrammen von KFF gehört - der unabhängigen Quelle für gesundheitspolitische Forschung, Umfragen und Journalismus. KFF Health News ist der Herausgeber von California Healthline, einem redaktionell unabhängigen Dienst der California Health Care Foundation.

