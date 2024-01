Israels oberstes Gericht verwirft wichtige Teile der Justizreform in einem Urteil, das die Spaltung im Krieg wieder anfachen könnte

Das Gericht entschied mit acht zu sieben Stimmen, dass eine von der Regierung eingebrachte Änderung des so genannten "Angemessenheitsgesetzes" keinen Bestand haben sollte. Das Gesetz hatte dem Obersten Gerichtshof die Befugnis entzogen, Regierungsentscheidungen für unangemessen zu erklären, und war der erste wichtige Teil eines mehrgleisigen Plans zur Schwächung der Justiz, der Anfang des Jahres von der Knesset, dem israelischen Parlament, verabschiedet wurde.

Das Urteil könnte eine emotionale und hitzige Debatte neu entfachen, die das ganze Jahr 2023 über in Israel tobte, aber nach den Angriffen der Hamas am 7. Oktober in den Hintergrund geriet. Und es könnte zu einer Spaltung des israelischen Kriegskabinetts führen, das sich aus Netanjahu und zwei prominenten Kritikern seiner Bemühungen um eine Überarbeitung der Gerichte zusammensetzt.

Dies ist eine Eilmeldung, weitere folgen...

Quelle: edition.cnn.com