DWD-Prognose - In Sachsen sind böige Winde und Schauer angekündigt

Am Freitag wird es in Sachsen Regen und Unwetter geben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte am Freitag mit, dass es weiterhin Regen und Schneeschauer gebe. Im Freistaat herrschen böige Winde mit Böen von bis zu 85 km/h und in Fichtelberg wird ein Hurrikan erwartet. Die Temperatur erreicht vier bis sechs Grad, in den Bergregionen minus ein bis vier Grad.

In der Nacht zum Samstag breitet sich der Regen von West nach Ost aus, in höheren Lagen schneit es. Im oberen Gebirgsgebiet kommt es immer noch zu Stürmen von drei zu eins, die Temperaturen erreichen minus 3 Grad Celsius. Oberhalb von 400 Metern über dem Meeresspiegel begann es am Samstag zu regnen und östlich der Elbe fiel Schnee. In den Bergen war es immer noch stürmisch, am Fichtelberg wehten orkanartige Winde. Die Höchsttemperatur liegt bei drei bis fünf Grad, in Bergregionen bei minus ein bis drei Grad.

Der DWD prognostiziert für Sonntagnacht Regen und Gewitter.Der Wind wird vier zu eins wehen und der Bergrücken wird auf minus ein Grad absinken. Der Sonntag (Heiligabend) wird mild und regnerisch. In einigen Gebieten, insbesondere in Bergregionen, sind weiterhin Stürme und starke Winde möglich. Die Temperatur steigt auf neun bis 11 Grad, im Bergland sind es vier bis acht Grad.

Wettervorhersage

Quelle: www.stern.de