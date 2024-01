In Nordthailand in Luxuszelten "campen" gehen

"Pai."

"Baen."

"Wie."

Unsinniges Kauderwelsch? Auf keinen Fall.

Es ist eine neue Sprache, die ich in etwa 10 Minuten beherrschen musste, um mit meinem neuen Freund Thongkam zu kommunizieren.

Trotz meines dicken Akzents und meines wenig überzeugenden Tons versteht dieser schöne asiatische Elefant die Anweisungen und hebt sein Bein, damit ich auf seine Schultern klettern kann, bevor er vorwärts geht, sich umdreht und dann zum Stehen kommt.

Zwei Stunden lang kann ich mit Thongkam zusammen sein, während sie durch den Bambusdschungel spaziert, bevor sie ein kühles Bad im Ruak-Fluss nimmt, einem Nebenfluss des Mekong.

Diese einmalige Gelegenheit ist Teil der "Mahout"-Erfahrung (Elefantentrainer) im Four Seasons Golden Triangle Tented Camp im Norden Thailands.

Das Innere des Four Seasons Tented Camp Golden Triangle

Zelte nur dem Namen nach

Obwohl das Four Seasons Tented Camp bei seiner Eröffnung vor 10 Jahren vor allem durch die Mahout-Trainingseinheiten auffiel und seither ständig auf den üblichen Listen der besten Zelte der Welt zu finden ist, ist das Camp an sich schon eine Reise wert.

Die Ähnlichkeiten der 54 Quadratmeter großen "Zelte" (es gibt 15 Stück) mit ihren traditionellen Pendants enden bei der Zeltplane.

Jedes ist mit traditionellem Dekor und Hartholzböden ausgestattet. Es gibt ein Kingsize-Bett, eine massive handgehämmerte Kupferbadewanne und eine Außendusche.

FERNSEHER? Nein. (Die einzigen Gäste, die sich über das Fehlen eines Fernsehers beschweren, sind laut Personal die Teenager.) Aber es gibt Wi-Fi.

Kaffeemaschine und eine gefüllte kostenlose Bar? Ja, natürlich.

Sie werden einen Schluck trinken wollen, während Sie auf der privaten Terrasse Ihres Zeltes sitzen und über die Baumkronen ins benachbarte Myanmar blicken, während gelegentlich das Trompeten eines Elefanten die Stille durchbricht.

Klingt entspannend, oder? Ist es auch. Wenn es Sie nicht stört, zu Fuß zu gehen.

Die 15 Zelte des Camps liegen in angemessenem Abstand zueinander und erstrecken sich über etwa einen Kilometer an der Seite eines bewaldeten Hügels, die alle über einen hübschen, mit Bambus gesäumten Ziegelpfad miteinander verbunden sind.

Für diejenigen, die es eilig haben, verfügt das Camp über eine Flotte von drei Land Rover Defender aus den 1970er Jahren, die regelmäßig über die Straße unterhalb der Zelte rumpeln. Sie werden diese Oldtimer zu schätzen wissen, wenn Sie in der Burma Bar einen Tum Yum Martini zu viel getrunken haben und sich auf den Weg auf die andere Seite des Camps machen müssen, um ein privates traditionelles "Kanthok"-Abendessen zu genießen.

Longtail-Boote locken Touristen in den Süden Thailands

Was kommt 2016?

Camp-Manager Reza Jafari sagt, dass die meisten Gäste drei bis vier Nächte bleiben, was ihnen die Möglichkeit gibt, Tagesausflüge zu unternehmen oder an anderen Camp-Aktivitäten teilzunehmen, z. B. an einer Spa-Behandlung oder einem Kochkurs mit dem talentierten Chefkoch des Camps, Pisan Torphet.

"Die größte Herausforderung für mich persönlich besteht darin, das Camp weiterzuentwickeln und niemanden auf seinen Lorbeeren ausruhen zu lassen, indem ich die Messlatte immer höher lege", sagt Jafari.

Da das Resort bald 10 Jahre alt wird, gibt es bereits einige Expansionspläne für das neue Jahr.

"Wir arbeiten mit unseren Eigentümern an der Möglichkeit, eine neue Suite mit zwei Schlafzimmern und eigenem Pool einzuführen", sagt er.

"Wir sind gerade dabei, die Entwürfe mit dem renommierten Designer Bill Bensley abzuschließen und können hoffentlich im ersten Quartal 2016 mit den Arbeiten beginnen."

Die Ethik des Elefantentourismus

Wie die meisten Elefanten, die im Four Seasons Tented Camp arbeiten, hat auch Thongkam kein einfaches Leben gehabt. Die heute Anfang 50-Jährige wurde vermutlich kurz nach ihrer Geburt in thailändischen Holzfällerlagern zur Arbeit eingesetzt.

Danach verbrachte sie viele Jahre damit, mit ihrem Mahut durch die Straßen von Surin, einer Stadt im Nordosten Thailands, zu ziehen und um Geld zu betteln. Wie ist sie dann in einem Luxuslager gelandet?

Vor etwa acht Jahren lud die Golden Triangle Asian Elephant Foundation (GTAEF) Thongkam und ihren Mahout ein, nach Chiang Rai zu ziehen. Die gemeinnützige Stiftung wird vom Four Seasons Golden Triangle Tented Camp und dem benachbarten Anantara Elephant Camp & Resort unterstützt und arbeitet auf deren gemeinsamem Land.

Sie führt Elefantenrettungen durch - einige stammen von der Straße, andere aus illegalen Holzfällerlagern, Trekkingcamps oder Elefantenshows - und lädt Mahouts und ihre Familien ein, sich den Elefanten in der sicheren, grünen Umgebung der Stiftung anzuschließen.

Die GTAEF-Mitarbeiter sind sich bewusst, dass in einer perfekten Welt alle Elefanten frei in der Wildnis leben würden.

Bis es so weit ist, will die Stiftung den in Gefangenschaft lebenden Elefanten helfen, ihr Leben und ihr Wohlergehen verbessern und sich gleichzeitig an Programmen zum Schutz und zur Erhaltung der wilden Elefanten beteiligen, um das Überleben der wilden Herde zu sichern. Nicht alle Elefanten der Stiftung arbeiten mit den Gästen des Resorts zusammen, da sie sich im Umgang mit Menschen völlig wohl fühlen müssen.

"Die Elefantencamps im Anantara Elephant Camp & Resort und im Four Seasons Tented Camp Golden Triangle sind die einzigen Camps in Thailand, die erklärtermaßen keine Elefanten kaufen", so John Roberts, GTAEF-Direktor für Elefanten und Naturschutzaktivitäten, in einer Erklärung.

"Wir haben nämlich herausgefunden, dass der Kauf eines Elefanten von traditionellen Mahouts immer zum Kauf mindestens eines weiteren Elefanten durch diese führt. Dies wiederum führt dazu, dass Elefanten aus der Wildnis gefangen werden.

Anreise

Chiang Rai ist mit dem Flugzeug etwa anderthalb Stunden von Bangkok entfernt. Mehrere inländische thailändische Fluggesellschaften bieten täglich Flüge an.

Das Camp befindet sich in Chiang Saen, etwa eine Autostunde vom Flughafen Chiang Rai entfernt. Das Camp bietet private Flughafentransfers an.

Wenn das Wetter es zulässt, haben die Gäste die Möglichkeit, an der örtlichen Anlegestelle in Chiang Saen auf dem Mekong ein Longtail-Boot zu besteigen, mit dem sie in kurzer Zeit direkt zum Camp fahren können.

Private Hubschraubercharter stehen zur Verfügung, um Gäste des Four Seasons Resort Chiang Mai mit dem Four Seasons Tented Camp Golden Triangle zu verbinden.

