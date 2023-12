Geburten - In Nordrhein-Westfalen gibt es jedes Jahr durchschnittlich 900 „Weihnachtskinder“.

Auch auf den Entbindungsstationen der nordrhein-westfälischen Krankenhäuser herrscht an Weihnachten reges Treiben: Durchschnittlich kommen in den drei Weihnachtsfeiertagen rund 900 Babys zur Welt, 315 davon am Heiligabend. Das gab das Amt für nationale Statistik am Freitag bekannt.

Seit dem Jahr 2000 werden am Weihnachtstag weniger Kinder geboren als an anderen Kalendertagen. Das sind im Jahresdurchschnitt 437 Kinder pro Tag. Die jährliche Geburtenzahl in Nordrhein-Westfalen ist seit dem Jahr 2000 um mehr als 6 Prozent von 175.144 auf 164.496 gesunken.

Laut Statistik gibt es derzeit im Bundesstaat 106.300 Menschen, die an einem der drei Weihnachtstage Geburtstag haben, davon 35.200 am 24. Dezember.

Pressemitteilung

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de