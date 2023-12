Ich habe eine DNA-Analyse durchgeführt, um meine Geburtsfamilie zu finden, und sie hat mich über 3 Kontinente geführt.

1961 wurde ich bei meiner Geburt in Kalifornien adoptiert. Im Laufe der Jahre habe ich immer wieder nach meiner leiblichen Familie gesucht, wurde aber immer durch versiegelte Akten und verschlossene Behörden daran gehindert. In den letzten zehn Jahren haben DNA-Tests für den Heimgebrauch und der einfache Online-Zugang zu amtlichen Unterlagen die Situation jedoch verändert.

Ich spucke in Plastikröhrchen (eines für jeden der beiden großen Anbieter in dieser Branche in den Vereinigten Staaten): 23andMe und Ancestry.com), schickte sie zur Post und wartete gespannt auf die Ergebnisse. Als die E-Mail Anfang 2022 eintraf, war ich verblüfft.

Nachdem ich ein Leben lang geglaubt hatte, ich sei ein einfacher weißer Amerikaner, erfuhr ich, dass das nur zur Hälfte stimmte. Meine leibliche Mutter war in Iowa geboren. Aber es stellte sich heraus, dass mein Vater Nordafrikaner war.

Ich wandte mich über die Nachrichtensysteme von 23andMe und Ancestry an anonyme DNA-Treffer, aber niemand antwortete mir. Daraufhin recherchierte ich wochenlang auf Ancestry.com und in verschiedenen öffentlichen Datenbanken, bis ich beide Elternteile identifizieren und Kontaktinformationen zu einer Handvoll naher Verwandter finden konnte.

Ich fand heraus, dass mein leiblicher Vater Mitte der 1930er Jahre in Casablanca geboren worden war. Romantische Visionen von Humphrey Bogart und Ingrid Bergman, die (fiktiv) vor den Nazis fliehen, schwirrten in meinem Kopf.

Aus den Unterlagen ging hervor, dass er 1959 in die Vereinigten Staaten ausgewandert und in San Francisco gelandet war. Meine Mutter war in San Diego aufgewachsen und nach der High School ebenfalls nach San Francisco gezogen. Aber warum hatte er Marokko verlassen? Was hatte sie nach San Francisco geführt? Ich musste mehr wissen.

Erster Kontakt

Nachdem ich mir tagelang das Beste und das Schlimmste ausgemalt hatte, entwarf ich Skripte, was ich genetisch nahestehenden Familienmitgliedern sagen sollte, die höchstwahrscheinlich nicht einmal wussten, dass es mich gab. Dann meldete ich mich ängstlich.

Zu meiner großen Erleichterung nahmen mich sowohl die Familie meiner Mutter als auch die meines Vaters mit offenen Armen auf - trotz ihres Schocks über die Entdeckung meiner Existenz.

Ich erfuhr schnell, dass meine beiden leiblichen Eltern gestorben waren, und war zutiefst enttäuscht, dass ich meine Chance, sie kennenzulernen, für immer verpasst hatte. Wäre es anders gekommen, wenn ich mich früher auf die Suche gemacht hätte?

Aber ich war begeistert, dass alle ihre Geschwister noch am Leben waren.

Aus meiner neuen Familie setzte ich eine grobe Skizze der Geschichte meiner Eltern zusammen: Sie lebten am anderen Ende der Welt, hatten beide mit schwierigen Eltern zu kämpfen und verließen ihr Zuhause bei der ersten Gelegenheit. Sie landeten beide an einem der freidenkendsten Orte der Welt: San Francisco.

Er arbeitete als Fußbodenverleger im Stadtteil North Beach, sie war Cocktailkellnerin und Tänzerin. Ich stellte mir vor, wie sie sich kennenlernten, während er in einem Nachtclub, in dem sie arbeitete, Fußböden verlegte.

Nach allem, was man hört, muss es eine sehr kurze Affäre gewesen sein. Mein Vater lebte mit einer Freundin zusammen, und die Schwester meiner Mutter sagt, sie habe nie gehört, dass meine Mutter in irgendeiner Weise über meinen Vater gesprochen hätte. Außer der Schwester und ihrer Mutter erfuhr niemand in ihrer Familie, dass sie schwanger war. Die Familie meines Vaters sagt, sie sei sich zu 100 % sicher, dass auch er es nie erfahren habe.

Es gab noch andere große Überraschungen: Mir wurde gesagt, dass meine Mutter für den Rest ihres Lebens nie wieder ein Kind - oder gar einen festen Freund - haben würde. Väterlicherseits war ich schockiert zu erfahren, dass ich einen Halbbruder und eine Halbschwester und Dutzende von Cousins und Cousinen in Frankreich und Marokko hatte.

Sie luden mich ein, sie zu besuchen. Ich buchte eine Reise, um die große, gastfreundliche Familie meines Vaters kennenzulernen.

Ich wurde herzlich willkommen geheißen

In Paris lud mich eine Cousine zu einer ausgelassenen Party in ihr sonniges Vorstadthaus ein, wo ich von dem gesamten französischen Zweig der Familie herzlich empfangen wurde. Sie gaben mir auf meine Interessen zugeschnittene Insider-Tipps, wo ich hingehen und was ich abseits der ausgetretenen Pfade sehen sollte.

Auf ihre Empfehlung hin verbrachte ich einen Nachmittag in einem riesigen, wunderschönen Stadtpark im Osten von Paris namens Buttes-Chaumont. Zu Abend aß ich im Julien, dem französischen Äquivalent eines Arbeiterlokals (eine Bouillon, benannt nach der Brühe). Ich war zum dritten Mal in Paris, aber jetzt sah ich die Stadt mit anderen Augen und stellte mir vor, dass ich so etwas wie ein Ehrensohn der Stadt war.

Marokko war eine ganz andere Welt. Ich war noch nie in ein muslimisches Land oder in ein Land außerhalb Europas oder Amerikas gereist. Die Erfahrung war eine seltsame und magische Kombination aus fremden Abenteuern und bequemen Reisen, abgefedert durch eine Familie, die auf mich aufpasste.

Die ersten sechs Tage verbrachte ich im Badeort Dar Bouazza, etwa 45 Minuten von Casablanca entfernt, wo meine große marokkanische Familie eine Reihe von benachbarten Sommerhäusern nur wenige Meter vom Strand entfernt besitzt. Die Häuser stehen auf einem Grundstück, das mein Großvater vor fast einem Jahrhundert (als das Land noch als wertlos galt) gekauft hat, um der Sommerhitze von Casablanca zu entkommen.

Französisch ist die Hauptsprache der Familie, und meine Tanten und Onkel sprechen kein Englisch. Ein jüngerer Cousin oder eine Cousine war in der Regel zur Stelle, um zu übersetzen, aber die Gruppengespräche am Tisch oder auf der Terrasse waren immer auf Französisch, so dass ich keine Möglichkeit hatte, mich zu beteiligen. Ich nahm mir vor, bei meinem nächsten Besuch Französisch zu lernen, um mich zu unterhalten.

Trotz der Sprachbarriere lernte ich sie alle kennen - den strengen Onkel, die mütterlichen Tanten, den schelmischen Cousin. Und ich erkannte viele ihrer Charaktereigenschaften und Macken - wie ungestüm, neugierig und schlau sie sind - in mir wieder.

Ich verbrachte fast eine Woche damit, köstliche, authentische marokkanische Gerichte wie Tajine (Lammfleisch mit Gemüse in einer gleichnamigen Keramikschale gebraten) und Pastilla (gewürztes, zerkleinertes Huhn oder Wildgeflügel in Filoteig eingewickelt) zu verschlingen, die von den kleinen Hausangestellten, die in marokkanischen Mittelschichtshäusern üblich sind, auf Terrassen am Meer zubereitet und serviert werden.

Eine neue Heimat erforschen

Doch ich wollte mehr von der Heimat meines Vaters sehen, und so machte ich mich auf den Weg nach Fes und Marrakesch, organisiert von einer Cousine und ihrem Mann, die zufällig ein Luxusreiseunternehmen besitzen.

Diese beiden Städte waren wunderschön und ehrfurchtgebietend, fremd und doch seltsam vertraut. Dank meiner DNA-Reise erlebte ich sie auf einzigartige und sehr persönliche Weise: als Sohn, der nur eine Generation vom Heimatland seines Vaters entfernt ist.

Professionelle Reiseleiter gestalteten Touren, die auf meine Interessen und die neu entdeckte Kultur und Geschichte meiner Familie zugeschnitten waren - bis hin zu einem Abstecher zum Mausoleum meiner Vorfahren in Fez.

Ich sah die Dinge, die mein Vater gesehen haben könnte, als ich durch die farbenfrohen Medinas (Marktplätze) der Städte schlenderte, wo mich die Reiseleiter den Ladenbesitzern mit meinem neuen Familiennamen vorstellten. Ich sah prächtige Moscheen und unerwartete Nebenschauplätze wie den größten jüdischen Tempel Marrakeschs, die Synagoge Lazama. Ich sah Handwerkern bei der Arbeit zu, die Töpferwaren, Lederwaren und Stoffe herstellten, so wie es schon seit Jahrhunderten gemacht wurde.

Der Höhepunkt der Tour war ein Abstecher zu den antiken römischen Ruinen von Volubilis, zwischen Fes und der marokkanischen Hauptstadt Rabat gelegen. Die Stadt wurde um das dritte Jahrhundert von Rom verlassen und erst Anfang des 20. Die gut erhaltenen Mauern, Fundamente und Bodenmosaike vor Ort zu sehen - etwas, das man in Amerika einfach nicht sehen kann - war für einen Geschichtsfan wie mich eine großartige Erfahrung.

Den Abschluss der Tour bildete eine Wanderung im Hohen Atlasgebirge, wo ich einen Nachmittag mit einer einheimischen Familie verbrachte, die mir einen Kochkurs im Berberstil gab, bei dem ich lernte, wie man Lammfleisch und Gemüse in einer traditionellen marokkanischen Tajine schmort.

Der Patriarch lieh mir sogar eine Djellaba, ein traditionelles marokkanisches Gewand, das ich für ein Foto tragen durfte, was sich sowohl seltsam als auch seltsam beruhigend anfühlte - eine perfekte Zusammenfassung der gesamten Reise.

DNA-Reisende aufgepasst

Ein DNA-Test zu Hause kann Sie in Ihr eigenes großes Abenteuer stürzen - ob Sie wollen oder nicht.

Der ehemalige CNN-Korrespondent Samuel Burke hat in Zusammenarbeit mit CNN Philippinen eine ganze Podcast-Serie mit dem Titel "Suddenly Family" erstellt, die sich mit den Überraschungen befasst, die eine DNA-Analyse mit sich bringen kann - ob angenehm oder nicht.

"DNA-Tests können diese Büchse der Pandora öffnen, über die niemand in der DNA-Industrie spricht", sagte er.

Burke sagte, dass einige Menschen einfach nur wissen wollen, welche genetischen Krankheiten sie möglicherweise in sich tragen. Viele andere wollen einfach mehr über ihre ethnische Zugehörigkeit erfahren, "wie irisch, jüdisch oder indianisch sie sind". Aber er sagte, dass nur wenige wissen, dass die Tests sie mit anderen Menschen in Verbindung bringen, manchmal auf unerwartete Weise.

Ganz gleich, ob Sie nichts über Ihren familiären Hintergrund wissen oder glauben, alles zu wissen, es wird wahrscheinlich Überraschungen geben. Burke nennt als Beispiel, dass man herausfinden kann, dass ein Elternteil untreu war oder dass man das Produkt einer künstlichen Befruchtung ist. Oder Sie könnten feststellen, dass Sie mit einem Ihrer Elternteile biologisch nicht verwandt sind.

Laut Burke ist es wichtig, vorbereitet zu sein, um einige der Fallstricke zu vermeiden.

"Rechnen Sie damit, dass Sie etwas Unerwartetes herausfinden werden. Und wenn Sie etwas Schlimmes vermuten, können Sie die Weitergabe Ihrer Ergebnisse ablehnen. Burke fügt hinzu, dass der beste Ratschlag, den er bei der Berichterstattung über DNA gehört hat, lautet: Langsam machen". Seien Sie nicht "wild entschlossen, die Geheimnisse zu lösen" und Ihre Ergebnisse so schnell wie möglich zu veröffentlichen.

Unabhängig davon, ob Ihre DNA-Tests unerwartete Ergebnisse liefern oder nicht, können sie zu faszinierenden Reisen quer durch das Land oder, wie in meinem Fall, um die Welt anregen.

Was ich jedoch bei meinem Abenteuer gelernt habe, ist, dass das Beste - noch mehr als die Orte, die man besucht - die Menschen sind, mit denen man sich verbindet, die neu gefundene Familie, die so ist wie man selbst, aber auch ganz anders.

Diese Geschichte wurde erstmals im Januar 2023 veröffentlicht und im Dezember 2023 neu aufgelegt.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com