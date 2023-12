Hyperloops, Überschalljets und Elektroflugzeuge: So könnte der Verkehr im Jahr 2050 aussehen

Diese Erfindungen der Vergangenheit könnten die Zukunft prägen und den Weg für neue, skalierbare und zugängliche Verkehrsmittel ebnen - die ganz anders aussehen werden als die, die vor mehr als einem Jahrhundert bei Ford vom Band liefen.

Der Verkehr gehört zu den größten Verursachern der Kohlenstoffproduktion und ist für etwa 37 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Wenn Stadtplaner in die Zukunft blicken, konzentrieren sich viele auf Nachhaltigkeit, einschließlich einer Abkehr von traditionellen gasbetriebenen Fahrzeugen.

Als Geschäftsführer von Newlab Detroit, einem globalen Zentrum für Mobilitätsinnovationen, ist Malek Teil eines Teams, das verschiedene Fachkompetenzen mit dem Ziel zusammenbringt, Transportlösungen zu entwickeln.

CNN sprach kürzlich mit Malek darüber, wie das Reisen im Jahr 2050 aussehen wird.

Das folgende Interview wurde aus Gründen der Länge und Klarheit bearbeitet.

CNN: Was sind einige der wichtigsten Säulen der Mobilität?

Malek: Einige der Grundpfeiler, die wirklich entscheidend für den Erfolg sind, sind die Zugänglichkeit. Wie einfach sind die Mobilitätslösungen zu erreichen? Wie häufig werden die Dienste angeboten? Welche Gebiete werden abgedeckt? Können die Menschen wirklich dorthin gelangen, wo sie hinmüssen, oder können sie sich ihre Waren problemlos bringen lassen? Es geht darum, sicherzustellen, dass jeder eine Reihe von Möglichkeiten hat. Und wenn wir in die Zukunft blicken, müssen wir auch über nachhaltige Verkehrsmittel nachdenken.

CNN: Wie stellen Sie sich die Menschen im Jahr 2050 vor, um von A nach B zu kommen?

Malek: Wenn ich über das Jahr 2050 nachdenke und darüber, wie wir uns fortbewegen werden, bin ich vor allem von der Vielfalt der Möglichkeiten begeistert, die wir dann haben werden. Die Menschen werden immer noch mit dem Fahrrad fahren, die Menschen werden immer noch Busse nehmen - aber im Grunde geht es um die Möglichkeit, die beste Option für die Reise zu wählen, die sie machen müssen.

Wenn ich an das Jahr 2050 denke und an die Technologien, die im Verkehrswesen zum Einsatz kommen könnten, denke ich, dass wir Wiederholungen von Dingen sehen werden, die wir heute schon sehen, wie die Elektrifizierung. Und ich denke, wir werden auch andere neue Technologien sehen, die ihren Weg zu uns finden werden. Entscheidend ist jedoch, dass sie eine Gelegenheit finden, die mit einem geschäftlichen Bedarf übereinstimmt.

CNN: Bereits heute werden in einigen Teilen der Welt autonome Fahrzeuge getestet. Wo sehen Sie diese Technologie im Jahr 2050?

Malek: Vieles von dem, was wir heute in den Nachrichten über autonome Autos hören, ist ein System, das größtenteils in der Lage ist, selbst zu fahren. Es nutzt Sensoren, um die Umgebung des Fahrzeugs zu erkennen, und hat dann spezielle Computer an Bord, die grundlegende Karteninformationen aufnehmen und herausfinden, wie es von Punkt A nach Punkt B kommen soll.

Aber mit Blick auf das Jahr 2050 glaube ich, dass sich diese Technologie vor allem im kommerziellen Bereich durchsetzen wird, wo es um kürzere Strecken geht. Wenn wir daran denken, dass wir in jeder Stadt, auf jeder unbefestigten Straße und auf jeder Landstraße fahren können, dann ist das eine Menge, die wir zu validieren versuchen. Wenn wir also darüber nachdenken, wo sich diese Optionen zuerst verbreiten können, dann in diesen einfacheren Gebieten. In einigen Städten könnte es so aussehen, dass der Transport vom Flughafen ins Stadtzentrum autonom erfolgt, so dass Ihre nächste Taxi- oder Lyft-Fahrt autonom sein könnte.

CNN: Welchen Eindruck haben Sie von eVTOL-Flugzeugen (electric vertical take-off and landing) oder Lufttaxis?

Malek: Die Technologie ist absolut vorhanden. Sie funktioniert. Wir müssen nur sicherstellen, dass sie sicher und verifiziert ist und wirklich auf die gleiche Weise validiert wurde wie bei Flugzeugen. Wenn man über neue Formen der Personenbeförderung nachdenkt, liegt die Messlatte für die Sicherheit viel höher. Und das ist ein Teil der Arbeit, die im Moment geleistet wird. Ich denke aber, dass wir in den nächsten 20 Jahren mehr eVTOLs für den Gütertransport einsetzen werden.

CNN: Werden wir bis 2050 ein Hyperloop-Netz (Hochgeschwindigkeitskapseln, die in Röhren fahren) in Betrieb sehen?

Malek: Hyperloop als Technologie ist sehr interessant. Die Idee ist, dass man Dinge wie Luftwiderstand und Reibung reduziert, um sich effizient zu bewegen. Wenn man darüber nachdenkt, Hyperloop in die Realität umzusetzen, muss man sich Gedanken darüber machen, wie man diese Infrastruktur aufbaut, wie man sie zugänglich macht, wie man sie mit einem Geschäftsmodell in Einklang bringt und wie man sicherstellt, dass sie auf Veränderungen reagieren kann. Wenn wir uns also die zukünftigen Möglichkeiten für den Hyperloop ansehen, stellt sich nicht die Frage: Ist die Technologie bereit? Ich würde sagen, sie ist da. Es geht vielmehr darum, ob die Infrastruktur bereit ist und wie wir sie übernehmen und einsetzen.

CNN: Glauben Sie, dass der Überschallflugverkehr in die Lüfte zurückkehren wird?

Malek: Wir haben in der Vergangenheit bereits Überschallflugzeuge gesehen, und ich denke, dass wir auch in Zukunft Überschallflugzeuge sehen werden. Wenn wir über die Fortschritte und die Zunahme des weltweiten Reiseverkehrs nachdenken, denke ich, dass es eine Nachfrage gibt. Was sich im Vergleich zu den 2000er Jahren geändert hat, ist der Trend zur Nachhaltigkeit. Jetzt geht es also nicht mehr nur um die Frage, ob wir Überschallflugzeuge sehen werden, sondern ob sie mit kohlenstofffreien Kraftstoffen betrieben werden. Und ich denke, dass dies ein entscheidender Teil des Gesprächs sein muss, wenn wir uns mit dieser Möglichkeit in der Zukunft beschäftigen.

Wenn wir über kurzfristige Flüge nachdenken, die nur über Land stattfinden, werden wir in der Regel keine Überschallflugzeuge einsetzen, weil der Knall viele Menschen unter dem Flugzeug treffen würde. Wenn man dann das Land überquert, muss man die Menschen entweder auf die Schiene bringen, wie es in Frankreich geschieht, oder man muss ihnen helfen, elektrische Verbindungsmöglichkeiten zu finden - vielleicht ist es ein eVTOL, vielleicht ein elektrisches Regionalflugzeug -, aber man muss wirklich eine Vielzahl von Optionen in Betracht ziehen, um die Verbindung zum endgültigen Zielort herzustellen.

CNN: Welche Hoffnungen setzen Sie in die Zukunft des Verkehrs?

Malek: Wenn ich über meine Hoffnungen und Träume für die Zukunft des Verkehrswesens nachdenke, dann geht es darum, dass wir uns auf die Frage konzentrieren, was wir als Menschen von unseren Verkehrssystemen brauchen, und dass wir damit als Organisationsprinzip beginnen. In der Vergangenheit haben wir immer mit der Frage begonnen: Was brauchen Autos, was brauchen Flugzeuge? Aber Flugzeuge und Autos sind nur für uns da.

Und wenn ich in die Zukunft blicke, geht es nicht unbedingt um eine bestimmte Technologie, sondern wirklich um diese Philosophie: wie wir verschiedene Lösungen nutzen, die die richtige Größe für die Art von Aufgabe haben, die sie zu erfüllen versuchen.

