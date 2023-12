Hotel bietet 2.000 Dollar pro Nacht für eine "Raumstation" an

Bald wird es möglich sein, diese Fantasie (fast) auszuleben, ohne die Erde zu verlassen.

Ein Hotel in Zürich, Schweiz, hat gerade eine neue Suite vorgestellt, die aussieht wie das Innere einer Raumstation.

Die Space Suite des Grand Kameha ist mit einem "Zero-Gravity"-Bett ausgestattet, das so gebaut ist, dass es aussieht, als würde es über dem Boden schweben, und mit einem Dampfbad, das den Blick ins Weltall simuliert.

Da diesen Monat Ridley Scotts "Der Marsianer" in die Kinos kommt, könnte dies ein idealer Fluchtort für jemanden sein, der sich für die interstellare Isolation begeistert.

Weltraumbegeisterter Künstler

Die Suite wurde von dem deutschen Künstler Michael Najjar entworfen, der seit drei Jahren für eine zivile Reise ins All an Bord von Virgin Galactic trainiert und sie oft als Inspiration für seine Arbeit nutzt.

Wer jedoch einfach nur einen erholsamen Ort sucht, an dem er am Ende des Tages seinen Kopf ausruhen kann, sollte vielleicht lieber die Finger davon lassen.

"Die Absicht war keineswegs, ein komfortables Schlafzimmer zu schaffen", sagt Najjar.

"Es geht vielmehr darum, eine immersive Umgebung zu schaffen, die dem Hotelgast das Gefühl vermittelt, auf einer Raumstation zu leben."

Direkter Link zum NASA-TV

Bei der Gestaltung des Zimmers konnte der Künstler seiner Fantasie freien Lauf lassen, mit der einzigen Einschränkung, dass es ein Bett und eine Toilette haben musste.

Der Raum verfügt über eine Videoinstallation mit zwei Bildschirmen, die Weltraummüll in der Erdumlaufbahn zeigt, Scheinwerfer, die von Raketentriebwerken inspiriert sind, und ein Regal in Form eines Weltraumhandschuhs, in dem Telefone oder Schlüsselkarten aufbewahrt werden können. Das Zimmer verfügt auch über eine Bibliothek mit Büchern, Hörbüchern und Filmen zum Thema Raumfahrt, und eine automatisierte weibliche Stimme, die von John Carpenters Science-Fiction-Film "Dark Star" inspiriert ist, begrüßt die Gäste.

"Sie werden vergessen, dass sie sich in einem Hotelzimmer befinden - sie werden sich wie an Bord einer Raumstation fühlen", sagt Najjar.

Während die Gäste in den meisten Hotels zwischen laufenden Nachrichtensendern wählen können, gibt es in der Space Suite einen Live-Stream von der Internationalen Raumstation und eine direkte Verbindung zum NASA-TV.

Preisschild: 2.000 Dollar

"Der Weltraum ist die letzte Grenze für die Menschheit", sagt Najjar. "Die aktuellen Entwicklungen in der Raumfahrt und -erkundung werden sich in Zukunft stark auf unser Leben auf der Erde auswirken. Eines Tages werden wir Hotels im Weltraum schweben sehen. Was wir hier gemacht haben, ist eine Raumstation, die in einem Hotel schwebt."

Wen soll die Space Suite mit einem Preis von fast 2.000 Dollar pro Nacht und einem unorthodoxen Konzept ansprechen?

"Ein Gast, der Kunst liebt, ein Sammler, ein Besucher der Art Basel oder jemand, der ein umfassendes Kunsterlebnis haben möchte", sagt Carsten K. Rath, CEO von Kameha.

Die Besucher können auch eine Stunde in einem Airbus A320-Flugsimulator verbringen und das Bodyflying ausprobieren, eine von Fallschirmspringern verwendete Trainingstechnik, bei der sie in einem vertikalen Windkanal schweben.

Und wenn sie neugierig sind, den Mann hinter dem Design zu treffen, haben sie die Möglichkeit, Michael Najjars Berliner Studio zu besuchen und ihn dort zu treffen.

DasKameha Grand Zürich bietet das Galaxy Getaway-Paket mit zwei Übernachtungen ab 1845 CHF (1.890 $) pro Nacht an. Darin enthalten sind die Übernachtung mit Frühstück in der Space Suite, Weltraum-Annehmlichkeiten bei der Ankunft, 1,5 Stunden Bodyflying / 1 Stunde Flugsimulation in einem A320, ein signiertes Buch mit Werken von Michael Najjar, ein Designer-Kunstgeschenk und eine Einladung zu einem Treffen mit Najjar in seinem Berliner Atelier.

Quelle: edition.cnn.com