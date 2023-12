Hongkongs reichster Mann eröffnet buddhistisches Museum für 380 Millionen Dollar

Der Wirtschaftsmagnat Li Ka-shing hat eine lange Geschichte der Philanthropie und hat Millionen an Universitäten und Krankenhäuser in Ostasien und Nordamerika gespendet. Auch nach dem Tsunami im Indischen Ozean 2004 und dem Erdbeben in Sichuan 2008 sagte er Unterstützung für Rettungsmaßnahmen zu.

Jetzt hat sich der 90-Jährige, dessen Vermögen Forbes auf 33,4 Milliarden Dollar schätzt, der Kunst zugewandt und das Museum im Tsz-Shan-Kloster eröffnet.

Das Museum, das nach Angaben der Li Ka Shing Foundation rund 3 Mrd. HK$ (382 Mio. $) gekostet hat, befindet sich am Fuße einer riesigen Bronzestatue von Guanyin, der Göttin der Barmherzigkeit, die über dem Kloster thront, das Li ebenfalls mit aufgebaut hat.

Neben anderen Artefakten beherbergt es 100 Buddha-Statuen, wie in einer Erklärung von CK Hutchison Holdings Ltd, dem Unternehmen, dem Li vorsteht, ausgeführt wird.

Das Museum, das für alle Besucher kostenlos ist, wird offiziell am 1. Mai eröffnet, aber eine Eröffnungsfeier fand bereits letzte Woche statt. Die ständige Sammlung des Museums soll "die Geschichte des Buddhismus erzählen und zeigen, wie er seine Umgebung im Laufe der Geschichte überlebt hat", so Lis Unternehmen.

Die Erklärung fügt hinzu, dass das Museum all jenen, "die nach Transzendenz und spiritueller Verwirklichung suchen, die Möglichkeit geben soll, über die Symbolik und die Kunst hinaus das Wesen des Buddhismus zu erforschen".

Der Bau des Museums dauerte drei Jahre, und es zeigt Reliquien, die größtenteils von Li oder seiner 1980 gegründeten Stiftung gestiftet wurden.

Carrie Lam, die Regierungschefin von Hongkong, sagte bei der Zeremonie vor mehr als 2000 Gästen: "Eingebettet in die großartige Natur, wo baumgesäumte Hügel auf das beruhigende Meer blicken, bietet die ruhige Atmosphäre des Tsz Shan Klosters der geschäftigen Welt einen glücklichen Rückzugsort, um die geschäftige Welt hinter sich zu lassen und den Geist zu entspannen.

"Die unschätzbare Sammlung buddhistischer Statuen, Gemälde, Schnitzereien und Sutren, die im Museum für buddhistische Kunst des Klosters Tsz Shan aufbewahrt wird, repräsentiert nicht nur die erleuchteten Ideale und die kulturelle Sphäre des Zen-Buddhismus, sondern wird auch eine Basis für kulturelle Programme und Aktivitäten darstellen", fügte der Politiker hinzu.

"Die visuelle und literarische Kultur des Klosters und seines Museums wird unseren Bürgern und Besuchern zweifellos als ruhiger Ort der Reflexion und der Wertschätzung buddhistischer Kunst dienen."

Quelle: edition.cnn.com