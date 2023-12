Historische Lodges in Nationalparks: 10 unserer Favoriten

Sie befinden sich in oder in der Nähe von Nationalparks und gehören zu den exklusivsten Unterkünften der Welt, auch wenn einige von ihnen keine Klimaanlage, keinen Internetanschluss und in einem Fall auch keine Straßenzufahrt zum Gasthaus bieten.

Einige dieser historischen Park-Lodges gab es schon vor der Gründung des National Park Service im Jahr 1916.

Hier sind einige unserer Favoriten, die Sie bei Ihrer nächsten Reise in einen Nationalpark genießen sollten:

1. El Tovar

Grand Canyon, Arizona

Wenn Sie in den Grand Canyon National Park reisen, gibt es kein exklusiveres Zimmer als eines am Rande des Canyons. Das El Tovar, das Hotel der Präsidenten und anderer Berühmtheiten, wurde für 250.000 Dollar am Rande des Grand Canyon gebaut und 1905 eröffnet.

Es ist eine Mischung aus einem Schweizer Chalet und einer norwegischen Villa, um die damalige Elite anzusprechen. 1987 wurde es zum National Historic Landmark ernannt.

2. Majestic Yosemite Hotel

Yosemite-Nationalpark, Kalifornien

Das historische Ahwahnee Hotel im Yosemite National Park in Kalifornien wurde in Majestic Yosemite Hotel umbenannt, nachdem ein ehemaliger Konzessionär einen Markenrechtsstreit mit dem National Park Service hatte.

Das Majestic/Ahwahneewurde in den 1920er Jahren für wohlhabende Gäste erbaut und ist ein Traumziel für alle, die im Park in gehobener Lage übernachten möchten. Nicht in Ihrem Budget? Schauen Sie auf einen Drink oder eine Mahlzeit vorbei und genießen Sie die Aussicht auf die Yosemite Falls, den Half Dome und den Glacier Point. (Die Gästezimmer des Hauptgebäudes wurden kürzlich renoviert, und die Arbeiten zur Modernisierung der Suiten werden im Laufe des Jahres 2018 beginnen).

3. Greyfield Inn

Cumberland Island National Seashore, Georgia

Cumberland Island National Seashore , die größte und südlichste Barriereinsel Georgias, beherbergt unberührte Strände, Wälder und Wildpferde. Für diejenigen, die nicht am Inselcamping interessiert sind, bauten Thomas und Lucy Carnegie für ihre Tochter Margaret Ricketson das heutige Greyfield Inn mit 16 Zimmern.

Ihre Tochter, Lucy R. Ferguson, baute das Haus 1962 in ein Gasthaus um, und die Familie betreibt das Anwesen noch immer. Die Gästezimmer im Haupthaus wurden Ende 2017 renoviert, wobei die historische Integrität des Hauses erhalten blieb.

Das Haus ist vielleicht am besten bekannt als die Wahl von John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette für ihre Hochzeitsfeier 1996.

4. Crater Lake Lodge

Crater Lake National Park, Oregon

Eine Eruption löste den Zusammenbruch eines gewaltigen Vulkans aus und schuf im Crater Lake National Park in Oregon den tiefsten See der Vereinigten Staaten. Die Crater Lake Lodge wurde am Ende eines Kraters gebaut, der durch den Einsturz des Vulkans entstand, und 1915 eröffnet.

Trotz der gewalttätigen Geschichte des Ortes strahlt die Lodge Ruhe aus (in den Zimmern gibt es weder Fernseher noch Telefone).

Machen Sie ein Foto am Kamin der Großen Halle und fragen Sie nach einem Zimmer zur Seeseite, um die beste Aussicht zu haben. Die Lodge ist saisonal von Ende Mai bis Mitte Oktober geöffnet, und Bootstouren auf dem See werden fast die ganze Saison über angeboten.

5. LeConte-Lodge

Great-Smoky-Mountains-Nationalpark, North Carolina/Tennessee

Die LeConte L odge befindet sich in der Nähe des Gipfels des Mount LeConte auf einer Höhe von 6.400 Fuß im Great Smoky Mountains National Park und hat bescheidene Anfänge. Sie begann als Zeltlager, als Diskussionen darüber geführt wurden, das Land zu einem Nationalpark zu machen. Der Gründer der Lodge, Jack Huff, begann 1926 mit dem Bau des Refugiums, acht Jahre bevor das Land zum Nationalpark erklärt wurde.

Die Betriebssaison 2018 dauert von Mitte März bis zum 20. November, und der Geschäftsführer der Lodge, John Northrup, sagt, dass die Lodge während der achtmonatigen Saison etwa 12.000 Übernachtungsgäste und jährlich 15.000 Tageswanderer beherbergt. (Tageswanderer können in der Lodge Essen kaufen.)

Die Lodge, in der die Gäste in Blockhütten mit Propangasheizung und Petroleumlaternen (kein Strom) übernachten, kann nur über einen von fünf Wanderwegen erreicht werden. Wachen Sie früh auf, um zum Myrtle Point zu gelangen und den Sonnenaufgang bei Tagesanbruch zu erleben.

6. Gasthaus im Presidio

Presidio von San Francisco, Kalifornien

Das 1903 im georgianischen Revival-Stil errichtete Gebäude war einst die Junggesellenunterkunft für unverheiratete Offiziere der US-Armee im Presidio von San Francisco und wurde nach General John J. Pershing Pershing benannt. Das Gebäude, das sich auf dem Hauptposten befindet und einst das soziale Zentrum des Postens war, wurde als Inn at the Presidio restauriert.

Die US-Armee zog 1994 aus dem Presidio ab, und das Gasthaus wurde 2012 eröffnet. Kurz nach seiner Eröffnung erhielt es die LEED-Gold-Zertifizierung des U.S. Green Building Council. Waterford Hotels & Inns, das den Gasthof für den Presidio Trust verwaltet, wird Ende Juni 2018 die Lodge at the Presidio in einem historischen Gebäude auf dem Hauptposten des Presidio eröffnen.

7. Das Gasthaus an den Brandywine Falls

Cuyahoga Valley National Park, Ohio

Das Inn at Brand ywine Falls im Cuyahoga Valley National Park in Ohio wurde 1848 als Wohnhaus von James und Adeline Wallace mit Blick auf die Brandywine Falls erbaut und hat seinen Charakter aus dem 19. Jahrhundert bewahrt, bietet aber auch Speisen von der Farm bis zum Tisch und einen Whirlpool für zwei Personen in einer ehemaligen Scheune, die jetzt eine Suite ist.

Das zwischen Cleveland und Akron, Ohio, gelegene Gasthaus mit sechs Zimmern ist ein Rückzugsort vom Trubel der Stadt. Es ist ein idealer Ort, um Vögel zu beobachten, zu wandern, Rad zu fahren und im Winter Langlauf zu betreiben oder einfach die Aussicht auf die 65 Fuß hohen Wasserfälle zu genießen.

8. Old Faithful Gasthaus

Yellowstone-Nationalpark, Wyoming

Das Old FaithfulInn liegt in der Nähe des Old Faithful Geysirs im südwestlichen Teil des Yellowstone National Park. Es wurde vom Architekten Robert Reamer entworfen und 1904 aus einheimischen Baumstämmen und Steinen erbaut.

Das Gasthaus, das als National Historic Landmark gilt und schon viele Präsidenten beherbergt hat, verfügt weder über Internet, Fernsehen, Radio noch Klimaanlage. Ein Grund mehr, sich mit Freunden am massiven Steinkamin in der Lobby zu treffen oder nach draußen zu gehen, um zu wandern und den ersten Nationalpark der Nation zu erkunden. Das Gasthaus öffnet jedes Jahr im Mai und schließt Anfang Oktober.

9. Evergreen Lodge

Yosemite-Nationalpark, Kalifornien

Die Evergreen L odge wurde 1921 erbaut, um den Bau des O'Shaughnessy-Damms im Hetch Hetchy Valley zu unterstützen. Eine Meile vom Yosemite-Nationalpark entfernt, diente sie auch als Postamt, Kramladen und Restaurant.

Die Lodge wurde Ende der 1920er Jahre von Gastwirten gekauft, die die heutige Hauptlodge errichteten, die allerdings mehrmals renoviert wurde. Sie bietet geführte Freizeitaktivitäten und Touren in den nahe gelegenen Yosemite an. Für Reisende, die alles neu machen wollen, eröffneten die Eigentümer 2016 die Rush Creek Lodge weniger als eine Meile vom Park entfernt.

10. Volcano House

Hawaii-Vulkanus-Nationalpark, Hawaii

DieEruptionen am Kilauea hatten den größten Teil des Hawaii Volcanoes National Park seit dem 11. Mai geschlossen, was bedeutete, dass auch die einzige Lodge innerhalb des Parks geschlossen werden musste. Der Park wurde am 22. September wieder eröffnet, und die Wiedereröffnung des Hotels ist für den 6. Oktober geplant.

Das Volcano House ermöglicht es den Besuchern, einem aktiven Vulkan ganz nahe zu kommen. Das 1846 im heutigen Hawaii Volcanoes National Park eröffnete Volcano House überblickt den Halema'uma'u-Krater auf dem Gipfel des Kilauea.

Es ist das älteste Hotel des Bundesstaates und wurde 2013 nach einer 7 Millionen Dollar teuren Renovierung wiedereröffnet. Es gibt Zimmer mit Blick auf den Vulkan Kilauea und den hawaiianischen Regenwald sowie eine Wanderung, die zum Napau Trail führt. Wenn die Straßen den jüngsten Ausbruch überstanden haben, kann man auf einer 11 Meilen langen Strecke um den Kraterrand herumfahren.

Dieser Artikel wurde ursprünglich im Juni 2016 veröffentlicht und im September 2018 aktualisiert.

Quelle: edition.cnn.com