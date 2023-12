Energie - Harbour Oil übernimmt Wintershall Dea

BP Harbor Energy will BASF-Tochter Wintershall Dea übernehmen. Der Chemieriese hat mit LetterOne und Harbor, einem weiteren Wintershall-Eigentümer, eine Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss unterzeichnet, wie der Ludwigshafener Konzern am Donnerstag mitteilte.

Der Hauptsitz von Wintershall Dea sei nicht Teil des Deals, heißt es in der Erklärung. Dies wird letztlich die Schließung der Geschäftsbereiche in Kassel und Hamburg erfordern. Harbour beabsichtigt jedoch, einige Mitarbeiter in das kombinierte Unternehmen zu integrieren.

Die Wintershall-Zentrale in Kassel bestätigte die geplante Schließung. „Die Nachricht kurz vor Weihnachten ist äußerst enttäuschend für das Wintershall Dea-Team in Kassel und Hamburg und für mich persönlich“, sagte Vorstandsvorsitzender Mario Mehren. Sie sagten, sie würden zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar abgeben. Weitere Einzelheiten erfahren die Mitarbeiter bei einer internen Veranstaltung am Freitag. Nach Angaben eines Sprechers beschäftigt der Konzern am Standort Kassel rund 600 und am Standort Hamburg 300 Mitarbeiter.

Wintershall wird mit über 10 Milliarden bewertet

BASF besitzt 72,7 % des Öl- und Gasunternehmens, die Investmentfirma LetterOne hält 27,3 %. Die beiden Eigentümer erhalten insgesamt 2,15 Milliarden US-Dollar (1,96 Milliarden Euro) sowie Anteile am kombinierten Unternehmen. Der Baranteil der BASF betrage 1,56 Milliarden US-Dollar, heißt es in der Erklärung.

Das Ludwigshafener Unternehmen übernimmt 39,6 % der Gesamtgruppe. Die Transaktion bewertet Wintershall Dea mit rund 10,2 Milliarden Euro. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 erfolgen, vorbehaltlich kartellrechtlicher und behördlicher Genehmigungen.

BASF sagte, die Vereinbarung sehe die Übertragung von Produktions- und Entwicklungsbetrieben und Explorationsrechten in Norwegen, Argentinien, Deutschland, Mexiko, Algerien, Libyen, Ägypten und Dänemark sowie Lizenzen zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung vor.

Unternehmen mit Verbindungen zu Russland bleiben weiterhin ausgeschlossen, und BASF sagte, dass die rechtliche Trennung voranschreite. BASF und LetterOne bleiben Eigentümer des Unternehmens. Das Unternehmen ist an Joint Ventures in Russland sowie an Wintershall in Libyen, Wintershall Noordzee und Nord Stream in den Niederlanden beteiligt.

