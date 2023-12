Gucci ernennt Sabato De Sarno zum neuen Kreativdirektor

Wie das italienische Label und sein Mutterkonzern Kering am Samstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gaben, wird der 39-Jährige für die "Definition und den Ausdruck der kreativen Vision des Hauses" verantwortlich sein.

Die Ernennung kam für Brancheninsider etwas überraschend. Obwohl De Sarno in Modekreisen für seine Arbeit bei Valentino bekannt ist, wo er derzeit die Herren- und Damenmode unter Kreativdirektor Pierpaolo Piccioli leitet, hat der in Neapel geborene Designer noch kein großes Label geleitet und ist in der Öffentlichkeit relativ wenig bekannt.

In einer Erklärung erklärte De Sarno, dass er sich sehr geehrt" fühle, diese Aufgabe zu übernehmen. Er wird die Damen- und Herrenkollektionen von Gucci leiten und auch die Abteilungen Lederwaren, Accessoires und Lifestyle betreuen.

"Ich bin stolz darauf, in ein Haus mit einer so außergewöhnlichen Geschichte und einem so großen Erbe einzutreten, das über die Jahre hinweg die Werte, an die ich glaube, willkommen geheißen und gepflegt hat", fügte er hinzu.

Vor etwas mehr als zwei Monaten gab Alessandro Michele bekannt, dass er nach fast acht Jahren als Kreativdirektor von Gucci zurücktreten wird. De Sarnos Vorgänger galt 2015 ebenfalls als Überraschungsbesetzung, obwohl er dazu beitrug, die Geschicke des italienischen Labels wiederzubeleben und zu verändern, indem er eine Ära farbenfroher, maximalistischer und zunehmend genderfluider Kollektionen einläutete.

Micheles Amtszeit fiel auch mit einem enormen Anstieg der Verkaufszahlen zusammen. Zu Kering gehören zahlreiche andere Luxusmarken - darunter Balenciaga, Alexander McQueen und Saint Laurent -, aber Gucci macht inzwischen etwa zwei Drittel des Gewinns der Gruppe aus und wird 2021 einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro (10,5 Milliarden US-Dollar) erzielen.

Obwohl die Ergebnisse für 2022 erst im nächsten Monat veröffentlicht werden sollen, hat sich das Label von der Covid-19-Pandemie nicht so schnell erholt wie Konkurrenten wie LVMH. Die Marke versucht auch, in China Fuß zu fassen, wo schätzungsweise ein Drittel des Umsatzes erzielt wird.

Anfang des Monats stellte Gucci seine erste neue Kollektion seit Micheles Abgang vor und eröffnete die Mailänder Modewoche für Männer mit einer vergleichsweise reduzierten Herbst-Winter-Kollektion 2023. Es wird erwartet, dass De Sarno seine erste Laufstegkollektion erst auf der Mailänder Modewoche im September präsentieren wird, und er wird dem Label erst dann beitreten, wenn er "alle seine Verpflichtungen" bei Valentino erfüllt hat, so Kering. De Sarno kam 2009 zum Label, nachdem er zuvor bei Prada und Dolce & Gabbana gearbeitet hatte, und fungiert derzeit als Fashion Director.

Neben Gucci hat Kering eine Reihe von Spitzenpositionen mit Außenseitern besetzt, wie z.B. mit Demna Gvasalia und Matthieu Blazy. Beide haben sich als Kreativdirektoren bei Balenciaga bzw. Bottega Veneta einen Namen gemacht.

Der Präsident und CEO von Gucci, Marco Bizzarri, hob De Sarnos "umfangreiche und relevante Erfahrung" hervor und fügte hinzu: "Ich bin mir sicher, dass ... er unsere Kreativteams mit einer unverwechselbaren Vision leiten wird, die dazu beitragen wird, dieses aufregende nächste Kapitel zu schreiben, die modische Autorität des Hauses zu stärken und gleichzeitig von seinem reichen Erbe zu profitieren.

Der Vorsitzende und CEO von Kering, der französische Milliardär François-Henri Pinault, sagte unterdessen: "Mit Sabato De Sarno am kreativen Ruder sind wir zuversichtlich, dass das Haus auch in Zukunft Mode und Kultur durch begehrenswerte Produkte und Kollektionen beeinflussen und eine einzigartige und zeitgenössische Perspektive auf den modernen Luxus einbringen wird."

