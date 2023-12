Religion - Großstädte verzeichnen weiterhin Kirchenaustritte

In den Standesämtern der Thüringer Großstädte ist die Zahl der Kirchenaustritte in diesem Jahr bisher kaum gestiegen.

In der 215.500 Einwohner zählenden Landeshauptstadt scheint es sogar einen Abwärtstrend zu geben: Bis zum Stichtag 15. Dezember sind in diesem Jahr 1.040 Menschen aus der Kirche in Elford ausgetreten. Im Jahr 2022 genehmigte das Standesamt 1.115 Austritte. Ein ähnlicher Trend wie in Erfurt ist in Gera zu beobachten: 176 Menschen sind bis zum Stichtag 15. Dezember aus evangelischen und katholischen Kirchen ausgetreten, etwas weniger als im gesamten Jahr 2022. Damals waren es 193 Personen, die ausgetreten sein sollen.

In Weimar traten in diesem Jahr etwa gleich viele Menschen aus der Kirche aus (278) wie 2022 (285). In Jena traten im Jahr 2022 etwa 570 Personen aus der Kirche aus. Allerdings rechnet die Gemeinde bis Ende 2023 mit einem leichten Anstieg der Austrittszahlen im Vergleich zum Vorjahr.

Gründe für die Entscheidung zum Austritt

Die Gra-Gemeinde nennt zwei Hauptgründe, warum Menschen der Kirche fernbleiben: Mit dem Austritt entfällt die Kirchensteuer, außerdem reagieren die Menschen auf den sexuellen Missbrauch in der Kirche und wie sie damit umgehen. Damit wird umgegangen. Alford sagte auch, dass einige der Betroffenen ihre Beweggründe nennen würden, auch wenn Informationen über die Gründe für die Entscheidung nicht erforderlich seien. Die Menschen dort nannten Enttäuschung, aber auch persönliche und finanzielle Gründe.

Nicht alle Gemeinden kategorisieren die Austritte nach Konfessionen. Den Behörden liegen auch keine Daten über die Zahl der derzeitigen Kirchenmitglieder vor.

Zahlen der Kirchen

Die großen christlichen Kirchen haben im Sommer ihre aktuellen Mitgliederzahlen veröffentlicht. Nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) gibt es im Jahr 2022 2.662 Austritte aus katholischen Kirchengemeinden im Freistaat. Damit ist die Zahl der Katholiken in Thüringen auf 153.825 gesunken. Im Jahr 2021 zählte die katholische Kirche in Thüringen noch 1.846 Austritte.

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM), die im vergangenen Jahr 615.855 Mitglieder zählte, besteht hauptsächlich aus Kirchen in Sachsen-Anhalt und Thüringen, aber auch aus einigen Kirchen in Sachsen und Brandenburg. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Kirchenmitglieder um 21.794 gesunken (2021: 637.649). Nach Angaben der EKM sind im vergangenen Jahr 9.666 Menschen ausgetreten, 2021 sollen es 7.678 sein.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de