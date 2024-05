Grand-Slam-Siegerin gibt im Alter von 31 Jahren auf.

Dominic Thiem ist in der Weltrangliste auf Platz 117 abgerutscht, und der österreichische Tennis-Champion ist nicht mehr in der Topform seiner früheren Tage. Trotzdem hat der 30-Jährige eine Entscheidung getroffen: Er wird am Ende der laufenden Saison aufhören. Es war keine plötzliche Entscheidung - Gerüchte über seinen Rücktritt kursierten schon länger - aber jetzt ist es offiziell: Dominic Thiem, ehemaliger US-Open-Champion, zieht sich nach diesem Jahr aus dem Profitennis zurück.

Der Tennisprofi hatte schon länger mit Handgelenksproblemen zu kämpfen, die ihm das Leben auf dem Platz schwer machten. Aber der zweite Grund für seine Entscheidung war sein "inneres Gefühl". Nach reiflicher Überlegung kam Thiem zu dem Schluss, dass es an der Zeit sei, sich vom Turniertennis zu verabschieden.

Bevor es mit Thiem bergab ging, blühte seine Karriere auf. Im Jahr 2020 gewann er die US Open und stieg auf den dritten Platz der Weltrangliste auf - seine beste Platzierung überhaupt. In einer Videobotschaft an seine Fans drückte er seine Dankbarkeit für die Möglichkeit aus, auf höchstem Niveau zu spielen und Dinge zu erreichen, von denen er nur träumen konnte. Doch seither war es eine holprige Reise für ihn.

Seine Handgelenksprobleme machten ihm weiterhin zu schaffen und machten es ihm schwer, sein Spiel zu spielen. Infolgedessen sank seine Platzierung, und er konnte seine Zahl von 17 Titeln auf der ATP-Tour nicht weiter ausbauen. Obwohl er zweimal das Finale der French Open erreichte, musste er sich jedes Mal dem Rekordweltmeister Rafael Nadal geschlagen geben.

"Ich habe über meinen gesamten Weg als Tennisspieler nachgedacht", erzählt Thiem: "Alle Höhe- und Tiefpunkte waren eine bemerkenswerte Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin", fügt er hinzu. Was die Zukunft betrifft, so ist Thiem gespannt, was ihn im Leben jenseits des Tennissports erwartet: "Ich freue mich wirklich auf das, was als nächstes kommt", sagte er.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de