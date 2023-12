Dschungelcamp 2024 - Gibt es eine neue Staffel von Sarah Cohen?

Am Freitag, 19. Januar 2024, geht es endlich los: Die neue Runde der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ beginnt. Bisher hat der Sender nur zwei Kandidaten bestätigt: Schauspieler Heinz Hoenig (72) und Model und Rennfahrerin Cora Schumacher (46). Mehrere andere Namen waren in den Medien in aller Munde.Jetzt will Cologne Express es wissen Ein weiterer Promi ist bestätigt: die deutsch-dänische Designerin Sarah Kern (55).

Berichten zufolge stand der gebürtige Kölner Cohen schon lange auf der Wunschliste der „Jungle Camp“-Produzenten, und nun soll dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Cohen ist in der Welt des Reality-TV keine völlige Unbekannte: Im August 2017 nahm sie an der fünften Staffel der Sat.1-Show Celebrity Big Brother teil und belegte den achten Platz.

Kern begann ihre Karriere als Model und lief im Alter von 16 Jahren auf Laufstegen in Mailand und Paris. Dort lernte sie auch den Modedesigner Otto Kern (1950–2017) kennen, den sie von 1995 bis 1999 heiratete. Aus dieser Ehe stammte ihr Sohn Olivier. Cohen hat außerdem Sohn Romeo mit ihrem zweiten Ehemann, Goran Munizaba, von dem sie sich 2010 nach etwa dreijähriger Ehe scheiden ließ.

Diese Namen sollten auch im Dschungelcamp 2024 enthalten sein

Neben Kern kursieren seit Wochen weitere als Kandidaten angekündigte Namen. Dem Fußballer-Sohn Nico Legat (25), dem „GZSZ“-Schauspieler Felix von Jascheroff (41) und der ehemaligen „GNTM“-Kandidatin Anya Elsner (19) wurde bereits eine Affäre nachgesagt. Der Sender RTL äußerte sich traditionell nicht zu Spekulationen über mögliche Teilnehmer. Die Nachnamen der Dschungelcamp-Kandidaten werden in der Regel erst kurz vor Beginn der Show bekannt gegeben.

Erst heute, am 19. Dezember, gab RTL öffentlich bekannt, dass das Dschungelcamp 2024 vom 19. Januar bis 4. Februar geöffnet sein wird. Das große Wiedersehen nach der Krönung des Königs oder der Königin des Dschungels wird am 5. Februar ausgestrahlt. Moderiert wird die 17. Staffel erneut von Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40), natürlich auch wieder mit von der Partie: Bob McCarron (73), alias „Dr. Bob“.

