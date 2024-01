Höhepunkte der Geschichte

Gewagte Porträts und Hollywood-Geheimnisse von Fotograf Marc Hom

Der dänische Fotograf Marc Hom ist einer der bekanntesten Promi-Fotografen der Modewelt

Er hat Porträts von Stars wie Anne Hathaway, Johnny Depp, Cher, Alicia Vikander und Justin Timberlake aufgenommen.

In den letzten 25 Jahren waren seine Ziele einige der größten Namen in Kunst und Kultur, von Schauspielerinnen und Sportlern bis zu Models und Monarchen. Nennen Sie sie nur nicht Berühmtheiten.

"Ich hasse 'Prominente'", sagt er. "Das Wort ist so negativ und belastet. Ich bevorzuge 'Persönlichkeiten der Welt'."

Sein neuestes Buch, "Profiles" (teNeues), ist jenen Persönlichkeiten gewidmet, die seine Karriere nachhaltig geprägt haben und den Sprung vom Sitter zum Freund und Mitarbeiter geschafft haben, darunter Anne Hathaway, Alicia Vikander und David Beckham.

Hom glaubt, dass es seine Fähigkeit ist, diese intimen Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, die seine Fotos zum Leben erweckt. Seine Motive fühlen sich wohl genug, um seiner Vision zu folgen und sich voll und ganz auf den Prozess einzulassen.

"Man kann keine großartigen Fotos machen, wenn die Leute einem nicht vertrauen. Wenn man sich nicht gegenseitig respektiert, ist es, als würde man mit dem Kopf gegen eine Wand schlagen."

Hier erzählt er ein paar seiner schönsten Geschichten hinter der Linse.

Die Widmung von Sienna Miller

"Ich mag das Bild von Sienna Miller im Auto sehr, weil es ein sehr filmisches Gefühl vermittelt und durch die Brüste und den Farbton trotzdem sehr sinnlich ist", sagt er.

"Sie ist eine dieser Personen, die einfach alles gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ich das wiederholen soll, aber als sie im Auto saß, sagte sie: 'Moment mal, eine Sekunde!' Sie hob das Hemd hoch und berührte ihre Brustwarzen, damit sie sich aufrichteten, und sagte: "Okay, ich bin jetzt bereit! Ich fand das ziemlich lustig. Das ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben!"

Die Furchtlosigkeit von Quentin Tarantino

"Ich sage euch, ich habe ihn geliebt. Er war unglaublich. Es ist so toll, wenn man Leute trifft, die so sehr von dem begeistert sind, was sie tun, und wenn sie sich engagieren, sind sie wirklich zu 200% dabei, und er war wirklich einer von diesen Typen. Nichole Galicia, die auch in (Tarantinos Film) 'Django Unchained' mitspielt, war da und lief so ziemlich komplett nackt um ihn herum, das war also die Inspiration.

Er war außergewöhnlich. Er hatte überhaupt keine Angst, es war ihm egal. Es war sehr sexuell, aber es war ein großartiger Moment zwischen den beiden."

Anne Hathaways Freundschaft

"Mit Schauspielern ist es oft eine viel heiklere Situation, weil sie zwar da sind, aber nicht wirklich da sein müssen. Manchmal sind sie da, um etwas zu promoten, aber manchmal arbeitet man auch mit einem Schauspieler zusammen, einfach weil man liebt, was der andere macht.

Ich habe Anne Hathaway schon sehr früh in ihrer Karriere kennen gelernt - ich habe sie drei oder vier Mal fotografiert - und sie hat das gemacht, was sie jetzt macht, und ich habe das gemacht, was ich jetzt mache. Mit der Zeit arbeitet man immer wieder mit denselben Leuten zusammen, und man wächst mit ihnen. Deshalb habe ich sie ausgewählt, das Vorwort des Buches für mich zu schreiben."

Die Zusammenarbeit von Johnny Depp und Tim Burton

"Tim Burton und Johnny Depp haben sich schon früh kennengelernt, und (auf einem Foto) geht es nur um ihre Beziehung. Sie arbeiten ständig zusammen - jeder weiß es!"

"Profiles" von Marc Hom, erschienen bei teNeues, ist ab sofort erhältlich.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com