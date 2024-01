Geretteter Alligator, dem die obere Hälfte seines Kiefers fehlt, erhält ein neues Zuhause im Gatorland in Florida

Das Tier wurde am Samstag nach Gatorland, einem Alligatorenpark in Orlando, gebracht, wo ein Tierarzt den Alligator umfassend untersucht und das Team sich um seine vollständige Versorgung im Park kümmert", so der Park am Montag in einer Erklärung gegenüber CNN.

Der Fallensteller, der den Alligator zu Gatorland brachte, glaubte, dass das Tier "möglicherweise durch eine Bootsschraube verletzt wurde und überlebt hat", so die Erklärung weiter.

Gatorland gab am Montag keine neuen Details über den Alligator bekannt, erklärte aber in einem Facebook-Post am Samstag, dass die Mitarbeiter des Parks "in den nächsten Tagen genau auf sie aufpassen und sich darauf konzentrieren werden, dass sie in einer stressfreien Umgebung fressen kann, damit sie ihr neues Zuhause hier im Alligator Paradise genießen kann."

Alligator hatte "praktisch keine Überlebenschance

Savannah Boan, Krokodil-Koordinatorin bei Gatorland, sagte in einem Facebook-Video, das am Samstag gepostet wurde, dass die Verletzung alt zu sein scheine und das Tier in Quarantäne gestellt werden würde.

Der Alligator hätte mit einer so schweren Verletzung in der freien Wildbahn keine Überlebenschance gehabt", fügte der Park hinzu.

Der Alligator wurde am Donnerstagabend in Florida gerettet, nachdem er Ende August mit abgetrenntem Oberkiefer im Wilson's Landing Park in Sanford gesehen worden war und Fotos davon in den sozialen Medien kursierten.

Auf Facebook bittet Gatorland auch um Hilfe bei der Namensgebung für den Alligator.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com