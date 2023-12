Royal Family feiert Weihnachten - Genießen Sie ein Mittagessen im Windsor Castle

Die Weihnachtsfeierlichkeiten des britischen Königshauses sind in vollem Gange. Allerdings feierten die Windsors nicht nur einmal, sondern mehrfach und an verschiedenen Orten. König Karl III., bevor er dieses Wochenende in den Urlaub nach Sandringham aufbricht. (75) und Königin Camilla (76) luden ihre Familien am Mittwoch zu einem traditionellen vorweihnachtlichen Mittagessen auf Schloss Windsor ein.

Laut dem britischen „Daily Mail“-Bericht waren unter den Teilnehmern Zara Tindall (42 Jahre) und Ehemann Mike Tindall (45 Jahre), Prinzessin Eugenie (33 Jahre) und Ehemann Jack Brooksbank (37), Prinz Andrew (63), Peter Phillips (46) und Edoardo Mapelli Mozzi (40) sowie Prinz Michael (81) und seine Frau (78) von Kent. Auch Prinz Edward (59) und Herzogin Sophie (58) waren bei ihrer Ankunft mit ihrer Tochter Lady Louise Windsor (20) zu sehen. Mit dabei waren auch Prinzessin Anne (73) und ihr Ehemann Tim Laurence (68).

Das Mittagessen, das traditionell am Mittwoch vor Weihnachten stattfindet, ist laut britischen Zeitungen einer der seltenen Anlässe, bei denen viele Mitglieder der königlichen Familie aus der Ferne zusammenkommen. Auf diese Weise kann der Monarch mit Familienmitgliedern feiern, die nicht an den Feierlichkeiten in Norfolk teilnehmen. Also saß die Familie bei der Veranstaltung an einem runden Tisch und aß Truthahn und Weihnachtscracker. Prinz William (41) und Kate (41) waren beim Mittagessen auffällig abwesend.

Weihnachtskonzerte und gesellschaftliche Veranstaltungen

Der Prinz und die Prinzessin von Wales kamen in den letzten Tagen in königliche Weihnachtsstimmung: Das Paar brachte auch ihre drei Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Louis mit, die der Prinz am 9. Dezember besuchte Sehen Sie sich mit anderen Familienmitgliedern ein traditionelles Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey an. Während des Konzerts setzte sich Kate erneut ans Klavier und spielte eine Version von „Last Christmas“. Der fünfjährige Prinz Louis sorgte wieder einmal für einen lustigen Moment, als er die Kerzen seiner Schwester Charlotte ausblies.

Ein paar Tage später besuchte die Familie eine gemeinnützige Organisation, um Weihnachtsspenden für bedürftige Familien und Kinder zu organisieren.

Camilla nutzte die Zeit vor Weihnachten auch für wohltätige Zwecke: Am 6. Dezember lud die Königin mehrere schwerkranke Kinder ins Clarence House, ihrer Residenz in London, ein, um mit ihnen ein Haus zu schmücken. Weihnachtsbaum. Außerdem gab es Besuch vom Weihnachtsmann mit seinen Rentieren und ein Festmahl aus Würstchen, Brei und Brokkoli.

Weihnachtsferien in Sandringham

Traditionell verbringen ausgewählte Mitglieder der königlichen Familie die Weihnachtsfeiertage auf dem Sandringham Estate in Norfolk. So war es bei König Karl III. an seinem ersten Weihnachten nach seiner Krönung. Also. Charles und Camilla werden dieses Jahr mit Prinz William, Herzogin Kate und ihren drei Kindern, Prinzessin Anne und ihrer Familie, Prinz Edward und Herzogin Sophie und ihren Kindern dort sein, berichtet die Daily Mail. Zum ersten Mal werden auch Camillas Kinder und Enkelkinder eingeladen.

Es gibt eine Vielzahl an Spielen, Aktivitäten und Scherzgeschenken. Um ihre deutschen Vorfahren zu ehren, tauschen Familien am Heiligabend Geschenke aus und nicht am ersten Weihnachtstag, wie es in Großbritannien üblich ist.

Am 25. Dezember wird die Familie an einem Weihnachtsgottesdienst in der St. Mary Magdalene Church auf dem Sandringham-Anwesen teilnehmen und anschließend gemeinsam zu Mittag essen. Am Weihnachtsabend wird König Charles seine traditionelle Weihnachtsrede halten.

