Fahndungsmaßnahmen - Geldautomat Wuppertal-Oberbarmen bombardiert

In der Nacht zum Freitag sprengten mehrere Täter einen Geldautomaten in Wuppertal-Oberbamen. Nach einem lauten Knall gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, sagte ein Sprecher am Freitagmorgen. Der Täter flüchtete mit seinem Auto. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde niemand verletzt. Der Geldautomat befindet sich in einer Bankfiliale im Stadtteil Nextbreck. Ob es den Tätern gelungen ist, das Geld zu erbeuten, war zunächst unklar. Die Suche und weitere Ermittlungen dauern an.

Quelle: www.stern.de