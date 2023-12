Geldautomat in Insheim bombardiert: Täter auf der Flucht

Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen in Insheim (Bezirk Südliche Weinstraße) einen Geldautomaten in die Luft gesprengt. Die Polizei sagte, sie untersuche noch, ob das Geld gestohlen wurde. Der Täter ist derzeit auf freiem Fuß, die Fahndung läuft. Das Ausmaß des Schadens war zunächst unbekannt.