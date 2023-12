Polizeiangaben - Gegen 11 Uhr stieg die schwere Sturmflut auf 3,25 Meter

Aufgrund einer schweren Sturmflut stieg der Wasserstand der Elbe am Freitagnachmittag höher als zunächst erwartet. Hamburgs Innenbehörde und Polizei warnten am Freitagmorgen, dass der Wasserstand am Pegel St. Pauli 3,25 Meter über dem durchschnittlichen Hochwasserstand liege. Zunächst wurde mit 3,05 Metern gerechnet. Die Polizei warnte davor, das überschwemmte Elbgebiet zu betreten und durch überflutete Straßen zu fahren. „Selbst niedrige Wasserstände erschweren die Kontrolle.“ Am Morgen wurden im Stadtgebiet Unwetterwarnungen laut. Auch über soziale Medien und Warn-Apps werden Warnungen an die Öffentlichkeit ausgegeben.

Wasserstandsvorhersage BSH Sturmflutwarndienst BSH

Quelle: www.stern.de