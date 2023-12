Weihnachtsfeiertage - Gebratenes Wildbret und veganer Rindereintopf in der Antarktis

Auch an der Südspitze der Erde wird Weihnachten wie in vielen deutschen Familien gefeiert: Auf der Forschungsstation Neumayer III des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in Bremerhaven findet am Heiligen Abend ein Bankett mit Hirschsätteln statt , Rotkohl und Serviettenknödel, wie Köchin Eva Link verrät. Für Bewohner, die kein Fleisch essen, bietet sie einen veganen Rindereintopf an. „Wir werden einen schönen Tisch haben“, sagte Link.

Der Deer Saddle lag schon lange in der Tiefkühltruhe: Er wurde im Januar 2023 mit dem letzten Schiff ausgeliefert. Erst kürzlich konnte ein Schiff nach dem Winter wieder anlegen. Obwohl es Sommer sei, seien die Temperaturen mit nur wenigen Grad unter Null relativ mild und um Mitternacht sei es immer noch hell, sagte Link und trage damit zu der Adventsstimmung bei, die schon seit Wochen in der Luft liege. Die Bahnhofsfenster sind mit Papiersternen und künstlichen Tannenzweigen verziert. Auch an Lebkuchenplätzchen und Gläsern mangelt es nicht.

Geschenke werde es zwar kaum geben, aber das sei nicht schlimm, sagte Senderleiter Peter Frölich: „Wir sind es gewohnt, nicht einkaufen zu gehen, deshalb brauchen wir auch nichts Neues.“ Letztes Jahr haben wir uns gegenseitig welche geschenkt selbstgemachte Geschenke. Die Klavierkonzerte der Bewohner waren viel besser. Für Fröhlich und Link ist es bereits das zweite Weihnachtsfest nach dem Weltuntergang. Beide kamen Mitte Dezember 2022 an und blieben als Achterteam den Winter über im Eis. Im Januar 2024 kehren wir nach Deutschland zurück.

Blog des Bewohners der Neumayer-Station

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de