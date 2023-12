München - Fünf Brände: Polizei untersucht mögliche Zusammenhänge

Fünf Brände in einer Woche verursachten Schäden in Höhe von Hunderttausenden Euro, die Polizei München ermittelt nach möglichen Zusammenhängen. Ein Polizeisprecher sagte am Dienstag, dass alle Aspekte der Ermittlungen noch im Gange seien. Dies bestätigte auch ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, der aufgrund „des Gegenstands und der Art der Tat“ einen möglichen „extremistischen Hintergrund“ vermutete.

Die ersten vier Brände ereigneten sich in der letzten Woche. Zu den laufenden Ermittlungen ist nun ein Fall um zwei brennende Forstmaschinen in der Nähe von Brenthal (Landkreis München) hinzugekommen. Die Maschinen wurden am Montag im Wald in Brand gesteckt. Niemand wurde verletzt. Der Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

In den ersten drei Fällen waren am vergangenen Montag innerhalb weniger Stunden ein Kabelschacht und eine Arbeitsmaschine auf einer Brücke im Fürstenrieder Park und Perlacher Forst niedergebrannt. Der Schaden wird auf mindestens 250.000 Euro geschätzt. Am Freitag brannten im Fürstenriederpark (Landkreis München) zwei Forstmaschinen nieder. Auch hier wurde niemand verletzt. Der Schaden wurde auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei befragt derzeit Zeugen zur Aufklärung.

Pressemitteilung vom 11. Dezember Pressemitteilung vom 12. Dezember Pressemitteilung vom 15. Dezember Pressemitteilung vom 18. Dezember

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de