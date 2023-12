Unfall - Frontalzusammenstoß bei Straubing: Zwei Menschen schwer verletzt

Bei Straubing kollidierten zwei Autos frontal, zwei Menschen wurden schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei ist am Donnerstagnachmittag ein 83-jähriger Mann zwischen Straubing und Kay auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte sein Auto mit dem Fahrzeug eines 42-jährigen Mannes. Er war im Auto eingeklemmt und wurde von Rettungskräften befreit. Anschließend wurde er per Flugzeug in ein Krankenhaus in Regensburg geflogen. Der 83-Jährige wurde ebenfalls in eine nahegelegene Klinik gebracht. Es ist unklar, warum er die Straße verlassen hat.

Quelle: www.stern.de