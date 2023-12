20:15 Uhr, RTL Let's Dance - Die große Weihnachtsshow, Tanzshow

Vorschau - Freitag TV-Tipp.

Mit "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow" können die Zuschauer die Weihnachtsfeiertage begrüßen. In der Tanzshow treten sechs erfolgreiche Stars der letzten Staffeln neben beliebten Profitänzern in festlicher Atmosphäre auf. Daniel Hartwich und Victoria Swarovski moderieren die Show mit einer Jury aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. Wer wird der "Star des Weihnachtstanzes"?

20.15 Uhr, ZDF, Der Boss: Konsequenzen, Krimiserie

Was macht Bernhard Schmid, Familienvater und Malermeister, um Mitternacht im tiefsten Bayerischen Wald? Diese Frage kann er nicht mehr beantworten. Schmid wurde aus nächster Nähe erschossen. Seine Frau Marina (Bernadette Helvagen) und Stiefsohn Kersavier (Ludwig Senge) sind verzweifelt. Steidl hat alles für die Familie getan und soll keine Feinde haben. Doch bei einem kurzen Blick in die Firmenunterlagen entdeckt Vera Lenz (Katharina Böhm) die ersten Unregelmäßigkeiten in der Firmenführung.

20:15 Uhr, Korrekturen II, Bad Moms 2, Komödie...

Amy (Mila Kunis), Kiki (Kristen Bell) und Carla (Kathryn Hahn) leiden unter dem vorweihnachtlichen Stress: das Haus dekorieren, Geschenke kaufen und das Menü vorbereiten. Dieses Jahr wollen sie mit der traditionellen Perfektion brechen und ein besonderes Geschenk planen. Doch dann taucht ihre eigene Mutter zu einem Weihnachtsbesuch auf und treibt ihre Töchter in den Wahnsinn. Die besinnliche Zeit verwandelt sich in ein Schlachtfeld: Mütter gegen Töchter. Die Bad Moms planen ihre eigene Party.

20:15 Uhr, Teil 1, Der kleine Lord, Melodrama

In den frühen 1900er Jahren leben die achtjährige Sadie Errol (Ricky Schroeder) und ihre verwitwete Mutter (Connie Booth) ein bescheidenes Leben in New York City. Eines Tages erhalten sie eine Nachricht vom Earl of Dorincote (Alec Guinness). Der Earl ist Sadies Großvater. Aber sein Enkel kennt ihn nicht, denn der stolze alte Herr hat sich von seinem Sohn Cedric (Sadies Vater) getrennt, nachdem er eine Amerikanerin geheiratet hatte. Da alle seine Söhne inzwischen tot sind, möchte der Graf, dass Sadie nach England kommt, damit er eine Ausbildung erhält, die seinem Status als Erbe von Dorincote Castle entspricht.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Ein Weihnachtswunder, Krimiserie

Ina (Melanie Marschke) und ihr Team hoffen auf ein friedliches Weihnachtsfest im Kreise ihrer Lieben. Doch ein schwer bewaffneter Weihnachtsmann macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Sein Pistolenhieb trifft Jane (Marco Guiness) am Arm, dann flieht der Täter. Kurz darauf raubt er eine Uhrenboutique aus, wobei der Ehemann von Valentina Bro (Nina Nadig) ums Leben kommt. Als Kim (Amy Mussur) und Jane den Täter aufspüren, liegt er tot in seiner Wohnung.

