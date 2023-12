Militär - Fregatte „Hessen“ kehrt zu Weihnachten nach China zurück

Am Freitagmorgen kurz vor Weihnachten kehrte die Fregatte „Hesse“ mit rund 230 Mann an Bord in ihren Heimathafen Wilhelmshaven zurück. In den letzten fünf Monaten nahm das Schiff an drei groß angelegten Übungen und mehreren Übungen in der Nordsee, der Ostsee und dem Nordatlantik teil. Die Besatzung wurde im Hafen von vielen Angehörigen mit Willkommensplakaten begrüßt. Kapitän Volker Kübsch, der Fregatte, sagte: „Teil der Frontlinie der Verteidigungslinien unseres Bündnisses zu sein und in einer Zeit globaler politischer Unruhen oft in unmittelbarer Nähe der russischen Streitkräfte zu operieren, ist zweifellos etwas Besonderes und etwas Beeindruckendes.“

Die 143 Meter lange und etwa 17 Meter breite „Hessen“ ist derzeit das Leitschiff der Extremely High Readiness Joint Task Force der NATO. Nach Angaben der Marine handelt es sich bei dem Verband um eine schnelle Eingreiftruppe, die als Speerspitze der Nordflanke der NATO dient. Es besteht aus mehreren Kampfschiffen und Unterstützungsschiffen.

Im Jahr 2023 legte die Fregatte rund 45.000 Seemeilen zurück – mehr als zwei Weltumrundungen. Sie besuchte 13 verschiedene Häfen. Sie wird kurz nach Weihnachten in den Verein zurückkehren und dann Mitte Januar durch ein spanisches Schiff ersetzt, das dann die Führung übernimmt.

