Free Bella: Der Kampf um die Freilassung eines Belugawals aus dem Aquarium eines südkoreanischen Mega-Einkaufszentrums

Der Wal war vermutlich etwa zwei Jahre alt, als er 2013 in russischen Gewässern von Booten gefangen und an das Lotte World Aquarium verkauft wurde - das größte Aquarium in Seoul, das von einem der reichsten und größten Konzerne Südkoreas betrieben wird.

Sie wurde auf den Namen Bella getauft. Zusammen mit zwei männlichen Belugas, Belli und Bellu, und anderen Polartieren wie Pinguinen und Robben war sie Teil einer beliebten arktischen Attraktion.

In einem 1.224 Tonnen schweren und 24 Fuß tiefen Becken war das Trio oft das Ziel von Selfies und TikToks der Besucher, die sie beim Tauchen und Herumwirbeln im leuchtend blauen Wasser sahen. Manchmal schwammen die Wale spielerisch bis zu einer Aussichtsgalerie, um die Besucher zu beobachten, darunter viele kleine Kinder, die an die Glaswände des Beckens klopften, in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit der Wale zu erregen.

"Der Handel wird von Gier angetrieben", sagte die amerikanische Delfinaktivistin Helene O'Barry.

"Mit dem Fang und dem Verkauf dieser charismatischen Säugetiere an Meeresparks und Aquarien lässt sich eine Menge Geld verdienen", so O'Barry gegenüber CNN.

"Die Ausbeutung wird nie aufhören, bis die Zuschauer unter die Oberfläche schauen und sich fragen, ob ein paar Minuten Spaß eine solche Grausamkeit rechtfertigen."

Bellu starb im Alter von 5 Jahren im Jahr 2016. Belli folgte Jahre später, im Jahr 2019, im Alter von 12 Jahren. In freier Wildbahn liegt die durchschnittliche Lebenserwartung von Belugawalen zwischen 35 und 50 Jahren.

Ihr Tod löste einen Feuersturm der Kritik von südkoreanischen Tierschützern aus, was das Unternehmen zum Handeln veranlasste. Für 2019 hat Lotte zugesagt, Bella freizulassen.

Aber es gibt immer noch keinen Grund zum Feiern, sagen Aktivisten: Es ist fast 2024, mehr als vier Jahre später, und Bella wird immer noch ausgestellt. "Lotte sagt, dass sie Maßnahmen ergreifen, aber wir wissen es nicht", sagte Jo Yak-gol, Mitbegründer der südkoreanischen Meeresschutzorganisation Hot Pink Dolphins, gegenüber CNN.

"Die Ausstellung ist noch immer geöffnet und es wurde kein Datum für die Freilassung bekannt gegeben."

Der Wal zeige auch weiterhin Anzeichen von "stereotypischem" Stressverhalten nach dem Tod seiner Kameraden in ihrem Becken, sagte Jo. Videos, die CNN zugespielt wurden, zeigten, wie sie sich in kleinen Kreisen drehte und lustlos nahe der Wasseroberfläche trieb.

"Sie kreist oft sinnlos im Becken herum", sagte Jo. "Ich glaube, das ist Stress."

In einem E-Mail-Austausch mit CNN im November sagte ein Sprecher von Lotte, dass die Pläne für eine Freilassung noch nicht abgeschlossen seien.

Im Mai sagte ein Unternehmenssprecher gegenüber CNN, dass sich der Prozess in der "Endphase" befinde.

"Das Lotte World Aquarium tut sein Bestes, um in laufenden Gesprächen ein geeignetes Umfeld und einen geeigneten Zeitpunkt für Bellas Freilassung zu schaffen", sagte der Sprecher. "Der Zeitpunkt wird mit dem (südkoreanischen) Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt koordiniert und hat oberste Priorität."

Bella sei "bei guter Gesundheit", fügte der Sprecher hinzu, und werde derzeit trainiert, um sie auf "eine neue Meeresumgebung" vorzubereiten.

Auf die Frage, warum sie immer noch ausgestellt sei, sagte der Sprecher: "Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen anderen Ort für sie, an dem sie bleiben kann."

CNN bat Lotte Anfang der Woche um eine Stellungnahme, die jedoch bis zum Redaktionsschluss noch nicht vorlag.

Die dunkle Seite der Gefangenschaft

Wie Großkatzen, die als Haustiere gehalten werden, und Elefantenreiten ist auch die Haltung von Delfinen und Walen in Gefangenschaft zur Unterhaltung von Touristen in den letzten Jahren zunehmend umstritten, vor allem aufgrund von Kampagnen und Expertenmeinungen, die besagen, dass Tiere in Gefangenschaft nicht zufrieden sind.

Zwar hat sich weltweit einiges geändert, da Unternehmen und Länder dazu übergegangen sind, Aktivitäten zu verbieten, bei denen man auf wilden Tieren reitet oder sie berührt, aber es gibt noch keinen branchenweiten Konsens über die Haltung von wilden Tieren wie Walen zur Schau.

In freier Wildbahn sind Belugawale im Arktischen Ozean sowie in den Meeren und an den Küsten Kanadas, Nordamerikas, Russlands und Grönlands zu finden.

Sie sind Wandertiere, die Tausende von Kilometern schwimmen und zwischen Eisschollen und Fjorden bis zu einer Tiefe von mehr als 3.000 Fuß tauchen können, sagen Experten.

In freier Wildbahn werden sie im Durchschnitt zwischen 35 und 50 Jahre alt, in Gefangenschaft jedoch nur halb so alt.

Valeria Vergara, eine führende Meeresbiologin, die seit mehr als zwei Jahrzehnten Belugawal-Populationen in Gebieten wie dem Arktischen Archipel und der Hudson Bay untersucht, argumentiert, dass eine so hochintelligente und sozial komplexe Art wie der Belugawal in Gefangenschaft einfach nicht glücklich sein kann. "Sie leiden in Gefangenschaft, weil sie keinen freien Willen haben und es ihnen an geistiger Anregung fehlt", so Vergera gegenüber CNN. "Sie können auch viele ihrer natürlichen Verhaltensweisen nicht ausleben.

"Wenn man sie in freier Wildbahn beobachtet, fällt einem vor allem auf, wie taktil, sozial und lautstark sie sind", fügt sie hinzu.

"Sie reisen in relativ großen Gruppen, die aus Familienmitgliedern und Begleitern bestehen, und schwimmen im Einklang miteinander.

"Wir nennen sie wegen ihres komplexen Kommunikationssystems aus Pfeifen, Zirpen und Rufen die 'Kanarienvögel des Meeres' - aber in Gefangenschaft sind sie viel ruhiger."

Die blühende Aquarienindustrie

Aktivisten gehen davon aus, dass es weltweit etwa 300 Belugawale in Gefangenschaft gibt.

Die Aquarienindustrie boomt in Ostasien. In Ländern wie China, Japan und Südkorea erfreuen sich Ozean-Themenparks und kommerzielle Aquarien zunehmender Beliebtheit, angeheizt durch enorme Gewinne infolge des Massentourismus.

Der amerikanische Delfinaktivist Ric O'Barry, ein ehemaliger Tiertrainer, der durch seine Arbeit bei der Ausbildung von Großen Tümmlern für die erfolgreiche Fernsehserie Flipper aus den 1960er Jahren bekannt wurde, führt heute weltweite Kampagnen an, um auf die Delfinjagd und das Leiden der Meeressäuger in Gefangenschaft aufmerksam zu machen. O'Barry erklärte gegenüber CNN, dass seine Organisation, das Ric O'Barry Dolphin Project, große Fortschritte bei der Schließung von Parks in den USA, Kanada und europäischen Ländern wie Finnland und Schweden gemacht habe, während in Asien weitere Parks eröffnet würden.

"Die gesamte Branche hat nie die Verantwortung für das von ihr geschaffene Nachahmer-Syndrom übernommen. Deshalb sehen wir jetzt, dass ostasiatische Länder Delfinarien und Meeresparks eröffnen und Wale und Delfine aus Wildfängen kaufen, um ihre Becken zu füllen", sagte O'Barry.

"Sie schauen sich Orte wie SeaWorld an und denken: 'Wenn die das können, können wir das auch', weil sie wissen, dass es ein Publikum geben wird, das keine kritischen Fragen darüber stellt, woher diese Tiere kommen oder wie sie gefangen wurden."

"Es wird Jahrzehnte dauern, um das zu beenden."

Bella ist laut Jo Yak-gol von Hot Pink Dolphins einer von fünf gefangenen Belugawalen in Südkorea. "Belugawale werden aus dem Arktischen Ozean gefangen und dann nach Südkorea importiert", sagte Jo. "Sie werden auf engstem Raum untergebracht, manchmal zusammen mit Delfinen, die ganz andere Körpertemperaturen haben."

Ein ehrgeiziges Projekt, das auf dem Höhepunkt der Pandemie im Jahr 2020 stattfand, sah vor, dass ein Paar Belugawale namens Little Grey und Little White in ein Schutzgebiet in Island umgesiedelt wurde, nachdem sie jahrelang in einem Aquarium in Shanghai gelebt hatten.

Es handelte sich um eine gigantische Operation, die mehrere Jahre in Anspruch nahm - eine Operation, die monatelange Übungsläufe und Teams von Spezialisten sowie Ausrüstung wie Kräne, Schlepper und Lastwagen erforderte und enorme Kosten verursachte.

Die Befürworter hoffen, dass dies auch bei Bella der Fall sein wird. Aber selbst mit den besten Absichten ist es nicht einfach, einen in Gefangenschaft lebenden Wal freizulassen, vor allem, wenn er in einem so jungen Alter gefangen wurde.

"Die Wahrheit ist, dass ein Wal wie Bella es in der freien Wildbahn wahrscheinlich nicht schaffen wird", so Vergara. "Baby-Belugas lernen alles von ihren Müttern. Bella würde nicht über die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, die sie zum Überleben braucht. Wird sie wissen, wovon sie sich ernähren oder wohin sie wandern soll? Wird sie in eine Gruppe aufgenommen werden? Kann sie mit anderen Belugawalen (wieder) kommunizieren?"

"Es gibt viele Fragen, aber ihre beste Chance auf ein Leben ist eine Auffangstation."

Eine Lösung in Norwegen?

Die Verantwortlichen von Lotte behaupten, dass der "einzige Ort auf der Welt", an dem Bella freigelassen werden kann, eine Auffangstation in Island ist.

Das Unternehmen lehnte es ab, den Namen der Auffangstation zu nennen oder zu bestätigen, dass es sich um dieselbe Einrichtung handelt, in der derzeit die beiden Belugas aus China untergebracht sind.

In einer Erklärung gegenüber CNN Ende November erklärte das Unternehmen, dass es weitere Verzögerungen gegeben habe.

"Wir haben vor kurzem eine Antwort von dem isländischen Betreiber erhalten, dass sie keine andere Wahl hatten, als den Prozess aufgrund von Umweltproblemen in ihrer Einrichtung zu verschieben", sagte der Sprecher. Die Gespräche mit Regierungsbehörden und Meeresexperten dauerten noch an, so der Sprecher weiter.

"Dementsprechend diskutieren wir mit den Experten des Entlastungsausschusses verschiedene Alternativen, einschließlich (anderer) Schutzgebiete in Übersee und inländischer Schutzgebiete".

Gegenüber CNN erklärten die Betreiber eines künftigen Schutzgebiets in Norwegen, sie hätten eine offizielle Einladung an das Lotte World Aquarium ausgesprochen, damit Bella in ihr Reservat kommen könne, das in einem riesigen, 500 Hektar großen arktischen Fjord liegt und von Inseln in Finnmark, Norwegens nördlichstem Bezirk, umgeben ist.

"Das Norwegische Walschutzgebiet (NWR) hat in den letzten zwei Jahren aktiv mit Bellas Besitzern zusammengearbeitet und angeboten, ihre Überführung zu erleichtern", sagte Vorstandsmitglied Andre Borell. "Wir sind bereit, ihr und möglicherweise einem weiteren in Gefangenschaft lebenden Belugawal namens Ruby im Aqua Planet Yeosu Park in Südkorea einen Zufluchtsort mit einer natürlichen Meeresumgebung zu bieten, in der sie sich frei bewegen, tauchen und zusammen mit anderen Meeresbewohnern gedeihen können."

Borell und Regina Crosby, Gründerin der gemeinnützigen Naturschutzorganisation OneWhale, skizzierten einen langwierigen Aktionsplan, zu dem auch die Sicherung finanzieller Zuschüsse für die Pflegekosten des Wals in Norwegen gehört. "Bellas Besitzer wurden darüber informiert, dass nach ihrem Transport nach Norwegen keine weiteren finanziellen Belastungen auf sie zukommen werden", so Crosby gegenüber CNN. "Wir wollen alle Gründe beseitigen, die dagegen sprechen, Bella so schnell wie möglich aus ihrem Becken zu holen.

Sie fügte hinzu: "Obwohl es keine Zusage von Bellas oder Rubys Besitzern gibt, bleiben wir hoffnungsvoll und sind entschlossen, so schnell wie möglich mit den südkoreanischen Behörden zusammenzuarbeiten, um die nächsten Schritte einzuleiten."

CNN hat sich bei Vertretern von Lotte erkundigt, ob es Neuigkeiten zu dem Angebot aus Norwegen gibt.

Die Zeit läuft ab

Angesichts des nahenden Jahresendes 2023 wiederholten Tierschutzorganisationen ihre Forderung nach Bellas Freilassung. "Es sind jetzt fast fünf Jahre vergangen. Bella hat lange genug gelitten", sagte Jason Baker, Senior Vice President von PETA Asia. "Die Lotte Corporation muss aufhören, zu zögern und Ausreden zu suchen, denn die Zeit läuft ab."

Beluga-Wal-Experte Vergara betonte die Dringlichkeit. "Bella leidet allein", sagte Vergara. "Es besteht kein Zweifel daran, dass ein Wal in Gefangenschaft, insbesondere ein einsamer, unter chronischem Stress leidet, der sein Immunsystem schwächen und letztlich seine Lebensspanne verkürzen kann."

"Lotte kann Bellas Transfer nicht weiter hinauszögern. Sie hat noch eine Chance auf ein neues Leben und muss freigelassen werden."

Der amerikanische Delfin-Aktivist O'Barry erklärte gegenüber CNN, dass er und sein Team bereit seien, nach Südkorea zu reisen, "um dies zu erreichen".

"Wir unterstützen voll und ganz, dass Bella in ein Schutzgebiet in Übersee umgesiedelt wird. Sie braucht die Gesellschaft anderer Wale und muss wieder den Ozean erleben", sagte O'Barry.

"Die Lotte-Gruppe kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber sie hat die Möglichkeit, einen Teil des Schadens rückgängig zu machen, indem sie Bella aus dem leblosen Tank in eine Auffangstation entlässt."

