Feuerwehreinsatz - Frau bei Hausbrand in Elsdorf getötet

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis) ist am Dienstag eine Frau ums Leben gekommen. Ein Polizeisprecher sagte, ein Mann sei schwer verletzt worden. Ersten Berichten zufolge geriet die Dachkonstruktion des Wohnhauses in Brand. Zur Brandursache konnte ein Sprecher zunächst keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Brand konnte gelöscht werden und die Nacharbeiten wurden noch in der Nacht fortgesetzt.

Quelle: www.stern.de