Frankfurt hat eine für Samstag geplante Demonstration verboten, weil sie antisemitisch sein könnte. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, wollten rund 1.000 Menschen mit "Stoppt den Gaza-Völkermord! Beendet die Besatzung von Palästina!" als Überschrift für den Protest. durch Frankfurts Innenstadt ziehen.

Das Büro des Sheriffs ist der Ansicht, dass die Versammlung, wenn sie abgehalten würde, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen würde. Der Anmelder hat in der Vergangenheit durch verschiedene antisemitische Äußerungen für Aufsehen gesorgt. "Es ist so gut wie sicher, dass es bei diesem Treffen zu kriminellen antisemitischen Äußerungen, Drohungen und Handlungen kommen wird. Daher war ein Verbot der Versammlung gerechtfertigt und letztlich unvermeidlich", hieß es in der Begründung.

Ähnliche Demonstrationen haben nach einem Verbot durch die Kommunen oft zu Rechtsstreitigkeiten geführt. Bis zum Beginn der Kundgebung wechselten sich die Behörden mit Genehmigungen und Verboten ab.

